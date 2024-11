Drei verletzte Kinder und eine Taxifahrerin nach Verkehrsunfall in Siegen verletzt

(wS/red) Siegen 20.11.2024 | Am Mittwoch gegen 8:00 Uhr ereignete sich auf der Haigerer Straße ein schwerer Unfall, bei dem vier Personen verletzt wurden. Eine Taxifahrerin war in Richtung PUS-Arena unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Haigerer Straße plötzlich die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Taxi lenkte abrupt nach rechts, fuhr über den Bürgersteig und prallte nach rund 70 Metern ungebremst gegen eine massive Garage.

Das Taxi rollte anschließend die 70 Meter zurück, bevor es schließlich an einem Bordstein zum Stehen kam. Neben der Fahrerin befanden sich drei Kinder im Fahrzeug, die ebenfalls verletzt wurden. Zunächst war von vier verletzten Kindern die Rede, was sich später jedoch nicht bestätigte.

Alle Insassen wurden vor Ort medizinisch versorgt, wobei über die Schwere der Verletzungen zunächst keine Angaben gemacht werden konnten. Zahlreiche Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, die Feuerwehr sowie die Polizei waren schnell vor Ort, um sich um die Verletzten zu kümmern und die Unfallstelle abzusichern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

