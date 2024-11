Volkstrauertag am 17. November: Siegen gedenkt in zentraler Veranstaltung

(wS/si) Siegen 12.11.2024 | Den Volkstrauertag nimmt die Stadt Siegen traditionell zum Anlass, um in einer zentralen Veranstaltung der Millionen Menschen zu gedenken, die in den beiden Weltkriegen ihr Leben lassen mussten, ob in den Kriegshandlungen selbst oder als Folge von Gewaltherrschaft und Vertreibung.

Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, am Sonntag, 17. November 2024 (Volkstrauertag), um 11.00 Uhr in der Trauerhalle des Hermelsbacher Friedhofes an der Gedenkstunde der Stadt Siegen mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal teilzunehmen.

Die Gedenkrede hält Bürgermeister Steffen Mues; Schülerinnen des Fürst-Johann-Moritz-Gymnasiums tragen mit Wortbeiträgen zur Veranstaltung bei. Den musikalischen Rahmen gestaltet das Blechbläserquintett des Siegener Blasorchesters von 1926 e.V. unter der Leitung von Daniel Ridder.