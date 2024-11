Weckmänner für die Kinderklinik: CDU Erndtebrück beteiligt sich an Spendenaktion

(wS/cdu) Erndtebrück 26.11.2024 | Am 30.11.2024 findet die jährliche Weckmannaktion der CDU Siegen-Wittgenstein statt.

Im Rahmen der Aktion werden kreisweit Weckmänner verteilt und es wird um Spenden gebeten. Der gesamte Spendenerlöß geht an die Kinderklinik Siegen, um dort eine sog. Reanimationspuppe kaufen zu können.

Wie bereits in den vergangenen Jahren auch, nimmt der CDU-Gemeindeverband Erndtebrück an dieser Aktion teil und wird am kommenden Samstag, ab 09:30 Uhr, Weckmänner bzw. Stutenkerle auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Erndtebrück, Mühlenweg, verteilen.