Weihnachtszauber in Siegen – Tag für Tag Aktionen in Siegens Innenstadt

(wS/si) Siegen 11.11.2024 | Für die Adventszeit 2024 hat das bei der Stadtmarketing Siegen GmbH ansässige Zentrenmanagement eine besondere Premiere organisiert – den lebendigen Adventskalender in der Siegener Innenstadt. Vom ersten bis zum 24. Dezember öffnet sich auf der Homepage des Stadtmarketings „visitsiegen.de“ jeden Tag ein Türchen, hinter dem jeweils eine oder mehrere Adventsaktionen in Siegens Ober- und Unterstadt stecken.

Der Advent in der Siegener Innenstadt steckt in diesem Jahr voller vorweihnachtlicher Überraschungen. Zum ersten Mal hat das Zentrenmanagement in Kooperation mit Handel, Gastronomie und Dienstleistungsgewerbe ein prall gefülltes Weihnachtsaktionspaket geschnürt. Direkt auf der Startseite „visitsiegen.de“ öffnet sich täglich ein neues Türchen, das besondere Adventsaktionen bereithält, zum Beispiel Rabatte, Verlosungen, wärmenden Glühwein, frische Waffeln, stimmungsvolle Weihnachtsmusik, Bastelaktionen und vieles mehr. An den Adventssonntagen gibt es leckere Weihnachtsrezepte oder Bastelideen.

Dank der engagierten Zusammenarbeit des Zentrenmanagements mit den Siegener Innenstadtakteuren ist ein Adventskalender entstanden, den es so noch nie gab – gefüllt mit vorweihnachtlichen Angeboten für Groß und Klein, die Tag für Tag Freude bringen. Alle Bürger aus Siegen sind herzlich eingeladen, ab dem 1. Dezember auf „visitsiegen.de“ vorbeizuschauen und mitzumachen.

Der lebendige Adventskalender wurde von Kerstin Wagner, der Leiterin des Zentrenmanagements, initiiert und ist eine von verschiedenen Aktionen und Maßnahmen, um neue Anreize für einen Besuch der Siegener Innenstadt zu schaffen. Beispiele dafür sind unter anderem das erfolgreiche Format „Der Berg ruft“ oder das Innenstadt-Picknick, das leider kurzfristig wegen schlechten Wetters ausfallen musste. Kuratiert werden die verschiedenen Aktionen vom Zentrenmanagement, das auch das Netzwerk „Innenstadt-Allianz“ ins Leben gerufen hat, in dem Akteure aus Handel, Gastronomie, Wirtschaft, Universität, Stadtverwaltung und Kultur regelmäßig zusammenkommen. In dieser Runde werden aktuelle Themen besprochen und gemeinsame Aktionen geplant. Mit der Zukunftssprechstunde und dem Infobrief bietet das Zentrenmanagement Formate an, die auch Bürger zum Austausch einladen und die Innenstadt-Akteure über aktuelle Themen aus der Innenstadt informieren.

Foto: wirSiegen.de