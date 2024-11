„Winterreise“ in der dunklen Jahreszeit: MGV Liedertafel 1842 Freudenberg präsentiert Schuberts Liederzyklus

(wS/lf) Freudenberg 08.11.2024 | Mit ihren melancholischen Liedern und Texten passt „Die Winterreise“ von Franz Schubert bestens in die dunkle Jahreszeit. Da sind sich der MGV Liedertafel 1842 Freudenberg unddie Solistin Manuela Meyer aus Niederfischbach einig. Der bekannte Liederzyklus steht in Auszügen im Mittelpunkt eines Konzerts, dass die Sopranistin gemeinsam mit dem Männerchor am Sonntag, 17. November, 18 Uhr, im Gemeindezentrum der EFG Freudenberg, Siegener Straße 190, in Freudenberg, geben wird.

Mit dabei ist die Pianistin Natalia Nazarenus aus Betzdorf. Das Konzert trägt den Titel: „Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus“. Mit diesen Worten beginnt die »Winterreise«, die Schubert 1827 komponierte.

Manuela Meyer hat ein eigenes Konzept zur Aufführung der „Winterreise“ in Auszügen entwickelt, solistisch, aber auch im Zusammenwirken mit Chören. Der Männerchor der Liedertafel ist der erste Chor, der an der „Winterreise“ im Chorformat mitwirkt. „Es ist ein sehr anspruchsvolles Liedgut und die Männer geben sich die größte Mühe, das Publikums gefühlstechnisch abzuholen“, sagt Dirigent Daniel Lorsbach, gefragt nach der Motivation. „Und wir wollten auch gerne wieder mit Manuela Meyer zusammenarbeiten“, fügt der Vorsitzende Sven Wachter hinzu. Mit ihrem Format möchte die ausgebildete klassische Sängerin die „Winterreise“ einem breiteren Publikum zugänglich machen.

„Das Stück bieste sich mit schönen Melodien und schöner Musik für solch ein Projekt an“,meint Gesangspädagogin. Chöre, die Interesse haben, können sich auf ihrer Internetseite informieren.

Der Männerchor der Liedertafel wird Manuela Meyer als Solistin beim Konzert mit weiteren Liedern unterstützen, die als begleitende Elemente in den Zyklus einbezogen werden. Eingebettet sind auch Texte und Bilder – ein Programm, mit dem sich eine Stimmung aus der Epoche der Romantik erzeugen lässt und auf das sich die Zuhörer freuen dürfen. „Wir haben im Frühjahr mit den Vorbereitungen begonnen und fiebern jetzt dem Abschluss entgegen“, sagt Wachter. Der Verein hatte für das Projekt neue Sänger ermutigt, sich dem Chor anzuschließen – mit Erfolg. „Wir haben vier neue Sänger dazu bekommen“, berichtet der Vorsitzende. Einer der Neuen kommt sogar extra aus Köln zu den Proben Freitagabends im Sängerheim angereist. „Ich bin herzlich aufgenommen worden und habe mich in den Chor verliebt“, sagt Rüdiger Herr. „Wenn ich das höre, bekomme ich Gänsehaut“, freut sich Wachter über das Kompliment. Gänsehautfeeling, ist der Vorsitzende überzeugt, wird es auch beim Konzert mit Manuela Meyer, Natalia Nazarenus, dem Chor und der „Winterreise“ geben.



Sven Wachter, Manuela Meyer und Daniel Lorsbach (von links) freuen sich auf das Konzert mit Auszügen der „Winterreise“ von Franz Schubert und weiteren Liedern am 17. November in Freudenberg.

Foto: Claudia Geimer

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!