Am 14. Dezember in Haiger: Leuchtende Trecker und Landmaschinen – Lichterfahrt als spektakulärer Hingucker

(wS/ha) Haiger 06.12.2024 | Den Weihnachtsbaum liebevoll mit Lichterketten schmücken – das kann jeder. Einen Trecker in einen rollenden Weihnachtsschmuck verwandeln, das ist dagegen etwas ganz Besonderes. Am Samstag (14. Dezember) findet in Haiger die dritte Lichterfahrt der heimischen Landwirte und Treckerfreunde statt – und schon jetzt ist klar, dass neue Rekorde aufgestellt werden. „Wir freuen uns sehr auf diese Tour und rechnen mit ganz vielen Besuchern“, sagen Rüdiger Haas (Haigerer Landwirte) und Joachim Steiner (Traktorfreunde Allendorf), die zu den Organisatoren gehören.

Das Ziel liegt rund um den Marktplatz – auch die Standbetreiber des Weihnachtsmarktes rechnen nach den guten Erfahrungen des Vorjahres mit gutem Besuch.

Rund 60 Anmeldungen liegen den Organisatoren vor

Neben den Landwirten und den Treckerfreunden sind die DRK-Bereitschaft sowie viele Mitarbeiter der Haigerer Stadtverwaltung an der vier Kilometer langen Rundfahrt beteiligt. „Wir kommen addiert sicher auf 40 Organisatoren und Helfer“, sagt Andreas Rompf vom städtischen Kulturamt.

Zum Ende der Anmeldefrist lagen den Organisatoren knapp 60 Meldungen vor. Im vergangenen Jahr waren noch 42 Trecker, Landmaschinen und Nutzfahrzeuge auf die Strecke durch die Kernstadt gegangen. Wie Rüdiger Haas berichtete, formiert sich der Zug ab 15.30 Uhr in der Industriestraße (bitte aus Richtung CLOOS ansteuern), wird von einem Oldtimer angeführt und von Mitarbeitern des städtischen Ordnungsamts, der Polizei sowie freiwilligen Helfern abgesichert. Pkw können sich übrigens an der Tour nicht beteiligen, da das den Rahmen sprengen würde. Um 17 Uhr setzen sich die Trecker in Bewegung und biegen in die Donsbacher Straße ab, um kurz darauf bereits am Alten- und Pflegeheim Ströhmann vorbeizufahren.

Nikolaus verteilt Überraschungen

Die Teilnehmer kommen überwiegend aus Haiger, aber auch aus dem Dietzhölztal, dem Siegerland und dem Raum Wetzlar. Beteiligt ist auch ein Wagen mit einem Nikolaus, der später an der „Endstation“ Marktplatz kleine Überraschungen an die Kinder verteilt. Am Marktplatz ist für eine Verpflegung der Gäste gesorgt.

Bei der Planung der Route wurde erneut darauf geachtet, dass auch die Bewohner der Haigerer Senioren-Einrichtungen den prächtigen „Zoch“ erleben können. Gefahren wird folgende Strecke: Industriestraße – Donsbacher Straße – Schillerstraße – Friedhofsweg – Am Vogelsgesang – Schlesische Straße – Friedhofsweg – Am Vogelsgesang – Am Hofacker – Donsbacher Straße – Hauptstraße – Mühlenstraße – Hinterm Graben – Allendorfer Weg – Obertor – Hauptstraße.

„Die Organisation ist sehr gut gelaufen, jetzt hoffen wir nur noch auf gutes Wetter – dann werden sich bestimmt viele Besucher die Lichterfahrt nicht entgehen lassen“, blickt Andreas Rompf nach vorn.

Foto: Björn Franz/Stadt Haiger

.

.

