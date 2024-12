Benefiz-Gospelkonzert: HASTE TÖNE verzaubert mit „Sound of Home“

(wS/li) Burbach – Neunkirchen 14.12.2024 | Am Donnerstag, den 23. Januar 2025, lädt der Lions Club Neunkirchen-Burbach im Freien Grund zu einem besonderen musikalischen Highlight ein: Das jährliche Benefiz-Gospelkonzert findet um 19:30 Uhr in der Katholischen Kirche Neunkirchen statt (Einlass ab 19 Uhr). Dieses Mal ist wieder der beliebte Gospel- und Worshipchor HASTE TÖNE aus Betzdorf zu Gast und präsentiert sein neues Programm „Sound of Home“.

Ein Abend voller Musik und Emotionen

HASTE TÖNE steht für handgemachte Musik auf höchstem Niveau. Mit erfrischendem und authentischem Klang, gepaart mit beeindruckender Ausdrucksstärke, lädt der Chor das Publikum ein, für einen Abend den Alltag hinter sich zu lassen und ganz im Moment aufzugehen. Der Chor versteht es, mit Leichtigkeit sowohl Spaß als auch die tiefere Botschaft ihrer Musik zu vermitteln. Ihr neues Programm „Sound of Home“ ist nicht nur ein Erlebnis für die Ohren, sondern auch eine Einladung zum Mitsingen und Mitfühlen.

Musikgenuss für den guten Zweck

Der Reinerlös des Konzerts fließt direkt in die Kinder- und Jugendförderung in den Gemeinden Neunkirchen und Burbach. Der Lions Club unterstützt mit den Einnahmen wertvolle Projekte in der Region, darunter Initiativen zur Stärkung sozialer Kompetenzen und Bildungsprogramme.

Tickets und mehr

Die Eintrittskarten für das Konzert sind ab sofort erhältlich bei:

Modehaus Kattner, Neunkirchen

Buchhandlung Braun, Herdorf

Friedrich KG, Neunkirchen

Spiel & Buch, Burbach

Filialen der Sparkasse Burbach-Neunkirchen

oder online unter www.haste-toene.com

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: In der Pause erwarten die Gäste Glühwein, Punsch, Kaltgetränke, Brezeln und Würstchen. Natürlich alles für den guten Zweck.

Übrigens: Die Musik-CDs von HASTE TÖNE sind nicht nur während des Konzerts, sondern auch bereits im Vorfeld als Weihnachtsgeschenk in der Buchhandlung Braun in Herdorf erhältlich.

Ein Konzert für die Seele

Der Lions Club Neunkirchen-Burbach und der Chor HASTE TÖNE freuen sich auf einen Abend voller musikalischer Höhepunkte, Gemeinschaft und Gänsehaut-Momente. Lassen Sie sich dieses besondere Event nicht entgehen – ein Abend, der Herz und Seele berührt und dabei einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung junger Menschen in der Region leistet.