Ehrung der Spitzenathleten des AMC Burbach: Sabrina Obenlüneschloß und Tim Schneider als Clubmeister 2024 ausgezeichnet

(wS/amc) Burbach 03.12.2024 | Sabrina Obenlüneschloß und Tim Schneider Sieger der Clubmeisterschaft Sabrina Obenlüneschloß und Tim Schneider gewinnen in diesem Jahr die Clubmeisterschaft des AMC Burbach in den Kategorien Kartslalom und Automobilslalom. Knapp 90 Gäste verfolgen den Ehrungsmarathon der rund 45 aktiven Sportlerinnen und Sportler im Burbacher Bürgerhaus.

Knapp 90 Gäste waren der Einladung des AMC Burbach gefolgt, um bei der Saisonabschlussfeier im Bürgerhaus Burbach die Saison 2024 ausklingen zu lassen und die Erfolge der Aktiven gebührend zu feiern. Sowohl AMC-Vorsitzender Wilfried

Bub als auch Jugendgruppenleiter Holger Schneider blickten in ihren Eröffnungsreden auf eine erneut erfolgreiche Saison des AMC Burbach zurück. Rund 45 Fahrerinnen und Fahrer waren in den Sparten Automobilslalom, ADAC Slalom Youngster Cup, Kartslalom und im Oldtimer- und Orientierungssport unter der Bewerbung des AMC Burbach unterwegs. Mit Marlon Kramer (Gesamtsiegerlandmeister) und Tim Schneider (ADAC Westfalenmeister und NRW-Meister) gehen auch in diesem Jahr wieder die bedeutendsten Titel im Kartslalomsport der Region ins südliche Siegerland und auch zwei der insgesamt drei Mannschaften des Junior Teams stehen auf den Plätzen 1 und 2 in den Ergebnislisten der Siegerlandmeisterschaft. Meisterin in der

Damenwertung der Siegerlandmeisterschaft im Automobilslalom (VGS) und dass bereits zum fünften Mal darf sich auch in diesem Jahr wieder Sabrina Obenlüneschloß vom AMC Burbach nennen. Im Oldtimer- und Orientierungssport war es einmal mehr Nicole Jentsch, die für den AMC Burbach in der Westdeutschen Orientierungsmeisterschaft (WestOM) und im Rheinlandpokal eine große Anzahl an Erfolgen einfahren konnte.

Reichlich Silber- und Goldware gab es am gestrigen Abend bei den zahlreichen Ehrungen für die erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler in den Sparten Kart- und Automobilslalom. In der Einzelwertung der diesjährigen Clubmeisterschaft im Kartslalom hatte in diesem Jahr Tim Schneider die meisten Punkte auf seinem Clubmeisterschaftskonto und sicherte sich somit den Titel des Clubmeisters 2024. Mit 133,72 Punkten verwies er den neuen Siegerlandmeister Marlon Kramer (131,97 Punkte) auf den zweiten Rang. Der letztjährige Clubmeister, Jan Weis, folgte mit schon deutlichem Rückstand und insgesamt 109,47 Punkten auf dem dritten Platz.

Insgesamt 17 Jungen und Mädchen hatten sich in diesem Jahr für die Clubmeisterschaft im Jugendkartslalom qualifiziert.

Im weiteren Programmablauf kamen die 13 qualifizierten Automobilslalompilotinnen und -piloten zur verdienten Ehrung für ihre Erfolge der Saison. Sowohl im ADAC Slalom Youngster Cup und der Siegerlandmeisterschaft (VGS), als auch in der

Deutschen Slalommeisterschaft war der AMC Burbach in der abgelaufenen Saison vertreten.

Mit 61,90 Punkten aus 16 Veranstaltungen sicherte sich in diesem Jahr Sabrina Obenlüneschloß den Titel der Clubmeisterin. Die 29-jährige Rinsdorferin kämpfte sich nach ihrem vierten Platz im vergangenen Jahr wieder an die Spitze zurück und verwies ihren Mannschaftskameraden Elia Daub mit 59,55 Punkten auf den zweiten Platz.

Rang 3 ging mit Julian Schäffer an den Clubmeister des vergangenen Jahres. Den Wanderpokal für den besten Nachwuchsfahrer durfte in diesem Jahr der 17-jährige Joshua Moos mit in seine Heimat Wilnsdorf nehmen.

Als letzten Programmpunkt des abendlichen Ehrungsmarathons rief Moderator Burkhard Bechtel die 14 Aktiven im Bereich des Oldtimer- uns Orientierungssport für Ihr Engagement und ihre Teilnahme an verschiedenen Meisterschaften auf die Bühne.

Obwohl es in diesem Jahr keinen Clubmeistertitel zu vergeben gab, war es hier erneut Nicole Jentsch, die mir ihren zahlreichen Erfolgen die herausragendste Teilnehmerin aus den Reihen des AMC Burbach war. Neben zahlreichen Gesamtsiegen schreibt sich die Leverkusenerin selbst den dritten Platz in der Gesamtwertung der Westdeutschen Orientierungsmeisterschaft (WestOM) in ihre persönliche Saisonvita.

In seinem Ausblick auf die kommende Saison zeigte AMC-Vorsitzender Wilfried Bub, dass es rund um den AMC Burbach auch im nächsten Jahr nicht langweilig werden wird. Bereits seit über 50 Jahren eine Traditionsveranstaltung und auch im nächsten Jahr wieder den Saisonauftakt bildet die Clubinterne Orientierungsfahrt am Gründonnerstag und am 3. Mai schickt Fahrleiterin Nicole Jentsch die Teilnehmer der Orientierungsfahrt „Rund um den Freien Grund“ auf die Fahrtstrecke. Am 24. Mai treffen sich die jungen Nachwuchssportlerinnen und -sportler zum Lauf des ADAC Slalom Youngster Cup auf dem Gelände des Maxi Autohof Wilnsdorf und einen Tag später gibt es an gleicher Stelle packenden Motorsport beim 17. Maxi Autohofslalom zu sehen. Am Pfingstwochenende lädt des Junior Team zu ihren beiden Heimläufen zur ADAC Westfalenmeisterschaft und der Siegerlandmeisterschaft nach Burbach ein, bevor dann am 31. August die Siegerland Classic Oldtimerrallye bereits zum siebzehnten Mal den Abschluss des Motorsportkalenders des AMC Burbach bildet.

Text und Fotos: Steffen Bechtel (AMC Burbach)

.

.

