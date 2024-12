Ein Erlebnis für die Sinne: Das 4FACHWERK-Museum im Herzen Freudenbergs

(wS/red) Freudenberg 29.12.2024 | Es gibt Orte, die mit ihrer Magie verzaubern – und dann gibt es das 4FACHWERK-Museum in Freudenberg, das weit mehr ist als nur ein Museum. Es ist ein lebendiger Treffpunkt, eine Bühne für Kunst, ein Archiv für Geschichten und Kreativwerkstatt mit wechselnden Ausstellungen. Im Herzen des historischen „Alten Fleckens“, einem Fachwerkensemble von internationaler Bedeutung, verbindet das Museum Tradition und Moderne auf faszinierende Weise.

Vier Etagen voller Entdeckungen

Das 4FACHWERK-Museum ist nicht irgendein Ausstellungsort – es ist eine Schatzkammer der besonderen Art. Auf vier Etagen entfaltet sich ein Kaleidoskop aus Kunst, Geschichte, Kreativität und Uhrmacherkunst. Jede dieser Themenwelten zieht den Besucher auf ihre eigene Weise in den Bann.

Schon der Eintritt in das Museum fühlt sich wie ein Schritt in eine andere Zeit an. Im liebevoll gestalteten Eingangsbereich können Besucher kleine Schätze erwerben – von kunstvollen Andenken bis hin zum legendären 4FACHWERK-Kalender, der historische und moderne Ansichten Freudenbergs in spannender Gegenüberstellung präsentiert. Dieser Kalender ist nicht nur ein beliebtes Sammlerstück, sondern auch ein lebendiges Zeugnis der Stadtgeschichte.

Ein Highlight ist die Abteilung für Siegerländer Uhrmacherkunst. Die tickenden Exponate erzählen von einer Epoche, in der Handwerkskunst und Präzision das Leben prägten. Hier schlägt das Herz von Technikliebhabern höher – und dank der fachkundigen Erklärungen erfährt man, wie die Zeit einst im Siegerland gemessen wurde.

Kunst, die berührt und begeistert

Das Museum versteht sich auch als Bühne für zeitgenössische und historische Kunst. Aktuell zeigt das 4FACHWERK die Werke des international renommierten Künstler-Ehepaars Sergej Pisarenko und Alla Strauta. Ihre Gemälde, geprägt von einer traditionellen osteuropäisch-akademischen Ausbildung, schaffen eine faszinierende Verbindung zwischen kraftvollen Farben und emotionaler Tiefe. Diese Ausstellung, die noch bis zum 12. Januar 2025 zu sehen ist, ist ein absolutes Muss für Kunstliebhaber – und ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass Freudenberg auch auf internationalem Kunstparkett eine Rolle spielt.

Ein Haus voller Leidenschaft

Was das 4FACHWERK-Museum so besonders macht, ist die Leidenschaft der Menschen, die es mit Leben füllen. 2014 wurde der Verein 4FACHWERK Freudenberg e.V. gegründet, um das Museum vor dem Aus zu retten und es zu einem kulturellen Ankerpunkt in der Altstadt zu machen. Diese Vision ist aufgegangen: Heute ist das Museum nicht nur ein Ort der Erinnerung, sondern auch ein Raum der Inspiration.

„Es ist ein Ort, an dem die Vergangenheit lebendig wird und die Zukunft Gestalt annimmt“, beschreibt Klaus Siebel-Späth, der das Projekt „Uhrenabteilung“ betreut. Seine Begeisterung ist ansteckend, wenn er von den Geschichten hinter den Exponaten erzählt – von den Menschen, die einst in Freudenberg lebten, arbeiteten und träumten.

Das Team von wirSiegen.de war bei einem Rundgang durch das Museum tief beeindruckt. Es sind die kleinen Details, die den besonderen Charme des 4FACHWERK ausmachen: die liebevoll gestalteten Ausstellungsräume, die spannende Verbindung von Alt und Neu und vor allem die Menschen, die mit Herzblut dabei sind.

Ein Erlebnis für die ganze Familie

Das 4FACHWERK-Museum ist ein Ort für jeden – ob Kunstliebhaber, Geschichtsinteressierter oder einfach jemand, der auf der Suche nach einem besonderen Ausflug ist. Kinder und Erwachsene können hier die Vergangenheit entdecken und in die reiche Kultur des Siegerlands eintauchen.

Neben den regelmäßigen Öffnungszeiten – mittwochs, samstags und sonntags von 14 bis 17 Uhr – gibt es auch Sonderführungen, die auf Anfrage gebucht werden können. Der Eintrittspreis von 3 € ist ein wahres Schnäppchen für das, was dieses Museum bietet.

Warum Sie das 4FACHWERK besuchen sollten

Ein Besuch im 4FACHWERK-Museum ist wie eine Reise durch die Zeit, bei der man an jeder Ecke etwas Neues entdeckt. Es ist ein Ort, der das Herz berührt, den Geist inspiriert und die Sinne anspricht.

Das wirSiegen.de-Team sagt ganz klar: Wer einmal hier war, wird wiederkommen. Lassen Sie sich von der Atmosphäre des Alten Fleckens verzaubern und erleben Sie, wie lebendig Geschichte und Kunst sein können.

Praktische Infos auf einen Blick:

Adresse: 4FACHWERK-Museum, Mittelstraße 4-6, 57258 Freudenberg

4FACHWERK-Museum, Mittelstraße 4-6, 57258 Freudenberg Öffnungszeiten: mittwochs, samstags und sonntags, 14–17 Uhr

mittwochs, samstags und sonntags, 14–17 Uhr Eintritt: 3 €

3 € Homepage: 4FACHWERK.de

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Nutzen Sie die Gelegenheit, die aktuelle Ausstellung zu besuchen, die noch bis zum 12. Januar 2025 läuft – und erleben Sie, warum das 4FACHWERK-Museum mehr ist als nur ein Museum. Es ist ein Ort, der verbindet: Vergangenheit und Gegenwart, Kunst und Geschichte, Menschen und ihre Geschichten.

