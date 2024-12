Einbruchversuch bei Juwelier – zwei Männer wurden auf frischer Tat erwischt

(wS/ots) Siegen 27.12.2024 | Den Frieden der „heiligen Nacht“ (25. Dezember) störten ein 32-jähriger und ein 36-jähriger Mann, als sie über Umwege versuchten, in ein Juweliergeschäft im Weidenauer EKZ einzubrechen.

Die beiden Männer brachen zunächst in eine Bäckerei ein, um von dort in das angrenzende Juweliergeschäft zu gelangen. Dies hörte eine Anwohnerin und verständigte sofort die Polizei.

Die kurz darauf eintreffenden Ordnungshüter konnten die beiden vermummten Männer im unmittelbaren Umfeld der Bäckerei antreffen und festnehmen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass die beiden Täter zunächst die Schiebetür der Bäckerei gewaltsam geöffnet hatten. Anschließend versuchten sie die Wand zwischen der Bäckerei und dem angrenzenden Juweliergeschäft zu durchbrechen. Die Polizeibeamten nahmen den 32-Jährigen und den 36-Jährigen vorläufig fest.

In der Folge konnte zudem ermittelt werden, dass die Täter offenbar mit einem Mietfahrzeug angereist waren. An diesem befanden sich Kennzeichen, die nicht für das Fahrzeug ausgegeben waren. Es bestand somit der Verdacht, dass die beiden Männer die Kennzeichen zuvor von einem Pkw entwendeten und an dem Mietfahrzeug befestigt hatten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Männer nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft auf freien Fuß gesetzt.

.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!