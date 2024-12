Ensemble „Schöne Töne“ konzertiert: Traditionelles Adventskonzert in Niederschelderhütte am Dritten Advent

(wS/cp) Siegen Mudersbach-Niederschelderhütte 06.12.2024 | Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Offene Kultur-Kirche“ findet auch in diesem Jahr wieder das traditionelle Adventskonzert am dritten Advent, Sonntag, 15.12.2024 um 17:00 Uhr in der Kirche St. Matthias in Mudersbach-Niederschelderhütte (Am Wald 8) statt. Der ausrichtende Kirchenchor „St. Matthias“ hat kürzlich mit seinem „Ensemble Schöne Töne“ ein Chorprojekt ins Leben gerufen, zu dem sich 30 hochmotivierte Sängerinnen und Sänger zusammengefunden haben, die in kurzer Zeit ein beachtliches Repertoire einstudiert haben.

Zum Vortrag kommen neben traditionellen Adventsliedern auch moderne und zeitgenössische Kompositionen sowie geistliche Chormusik verschiedener Epochen. Auch das Publikum kommt zum Einsatz, denn es soll in alter Tradition gemeinsam musiziert werden. Weitere Mitwirkende sind der Organist Thomas Maiworm, Thomas Zöller, Querflöte und Barbara Flick, Lesungen.

Die Gesamtleitung hat Musikdirektor CED Matthias Merzhäuser. Er war bereits 1983 Initiator und Chorleiter des ersten Adventskonzertes in Niederschelderhütte. Seitdem wurde fast jährlich das Konzert gegeben, das immer mehr Besucher/innen aus nah und fern anzog und sich bis heute etabliert hat.

Die Sängerinnen und Sänger freuen sich auch in diesem Jahr wieder über Gäste, die eine Stunde der Ruhe und Besinnlichkeit finden wollen und der hektischen und betriebsamen Adventszeit durch ein abwechslungsreiches Programm aus Musik und Texten entfliehen können. Nach dem Konzert wird zu einem Beisammensein mit netten Gesprächen und kleiner Bewirtung ins benachbarte Pfarrheim eingeladen. Der Eintritt ist wie immer frei.



