Eröffnung der Kradsaison: Polizei führte Schwerpunkteinsatz durch

(wS/ots) Siegen 07.04.2025 | Am Sonntag, den 06.04.2025, wurde die diesjährige Motorradsaison durch den NRW-Innenminister Herbert Reul in der Eifel eröffnet.

Da der Kreis Siegen-Wittgenstein aufgrund seiner Topografie und den vielen kurvenreichen Strecken ein Erlebnis für Motorradfahrende darstellt und neben den einheimischen Bikern auch für Kradfahrende aus angrenzenden Regionen attraktiv ist, führte der Verkehrsdienst der Polizei in der Zeit von 10:00 bis 18:00 Uhr einen entsprechenden Schwerpunkteinsatz auf der B62 zwischen Afholderbach und Lützel sowie an der L722 in Wilnsdorf durch.

Neben dem Einsatz von mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen zur Bekämpfung der Hauptunfallursache Geschwindigkeit wurden auch stationäre Kontrollstellen eingerichtet, an denen die Motorräder im Hinblick auf ihren technischen Zustand überprüft wurden. Darüber hinaus wurde die Zielgruppe der Kradfahrenden in sog. verkehrsdidaktischen Gesprächen von einer Verkehrssicherheitsberaterin auf die besonderen Gefahrenmomente des Zweiradfahrens hingewiesen und entsprechend sensibilisiert.

An der B62 wurden insgesamt 887 Fahrzeuge gemessen, von denen elf Fahrzeugführende mit überhöhtem Tempo unterwegs waren und nun mit einem Verwarnungs- bzw. Bußgeld rechnen müssen. Lobend kann erwähnt werden, dass sich hier alle 27 Motorradfahrenden an die zugelassene Höchstgeschwindigkeit gehalten haben und auch bei der technischen Kontrolle der Motorräder keine Verstöße durch die Einsatzkräfte festgestellt werden konnten. Hier kam es zudem zu einem interessanten Austausch mit den kontrollierten Kradfahrenden.

Im Rahmen der Kontrollen wurden die eingesetzten Kräfte zudem auf den augenscheinlich getunten Pkw eines 27-jährigen Euskircheners aufmerksam, der unter anderem ein unzulässiges Luft-Ansaug-System in seinem Fahrzeug verbaut hatte, was zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis führte und mit einem entsprechenden Bußgeld sanktioniert wird.

Die Messstelle auf der L722 in Wilnsdorf passierten insgesamt 2531 Fahrzeuge, 31 davon waren Motorräder. In 273 Fällen kam es zur Erhebung von Verwarnungsgeldern, weitere 91 Fahrzeugführende erwartet ein Bußgeld. Von den Motorradfahrenden waren insgesamt fünf zu schnell. Die höchste Geschwindigkeitsüberschreitung wurde hier durch einen 65-jährigen Biker aus Gummersbach begangen, der bei erlaubten 50 km/h außerhalb geschlossener Ortschaften mit 87 km/h unterwegs war.

KI-Foto

.

