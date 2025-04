Polizei sucht flüchtigen PKW nach Unfall zwischen Allenbach und Herzhausen

(wS/ots) Hilchenbach 07.04.2025 | Am Freitagnachmittag (04.04.2025) ist es zu einem Unfall mit anschließender Flucht zwischen Allenbach und Herzhausen gekommen.

Gegen 14:45 Uhr war ein 43-Jähriger mit einem LKW über die L728 in Richtung Herzhausen unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm ein schwarzer Audi Kombi entgegen. Dieser fuhr so weit in die Gegenfahrbahn, dass der LKW-Fahrer nach rechts ausweichen musste und in die Leitplanke geriet. Der Audi flüchtete anschließend in Richtung Allenbach.

Der LKW und die Leitplanke wurden beschädigt.

Das Verkehrskommissariat Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise zum Verursacherfahrzeug unter der 02732 / 909-0.