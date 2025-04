Rund 20 Personen beteiligt: Schlägerei im Oranienpark – 35-Jähriger schwer verletzt

(wS/ots) Siegen 07.04.2025 | Am Sonntagabend (06.04.2025) ist die Polizei zu einer Auseinandersetzung in den Oranienpark in Siegen gerufen worden, an der laut Zeugenaussagen rund 20 Personen beteiligt waren.

Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Personengruppen in Streit geraten. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich die Beteiligten bereits entfernt. Im Umfeld konnten Polizeibeamte einen 35-Jährigen feststellen, der augenscheinlich erhebliche Kopfverletzungen aufwies. Er kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Ermittlungen der Kriminalpolizei zufolge kannten sich die beiden beteiligten Gruppen untereinander aus einem vorangegangenen Vorfall.

Symbolfoto