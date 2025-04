Saison-Eröffnung der Rothaar-Laufserie AOK-Cup am 1. Mai in Erndtebrück

(wS/rl) Erndtebrück 07.04.2025 |

Am 1. Mai ist es wieder so weit, dann startet die Saison der Rothaar-Laufserie 2025. In diesem

Jahr dürfen sich die Athleten auf einige Neuerungen freuen:

– So wurde die 5-km-Distanz, die bisher nur der Jugend und den erwachsenen Läuferinnen

und Läufern vorbehalten war, um eine Schülerklasse erweitert. Geöffnet ist diese Strecke

in der gemeinsamen Altersklasse U16-14 (getrennt nach Schülerinnen und Schülern) für

die jungen Leute, die sich für die längere Distanz stark genug fühlen. Diejenigen, die sich

einmal für die längere Distanz entscheiden, werden in der Cupwertung erfasst, wenn sie

alle folgenden Läufe auf dieser Distanz absolvieren.

– Die Altersklassen der Frauen werden aufgestockt. Ab 2025 wird, wie bei den männlichen

Kollegen schon etabliert, die W65 und die W70 eingeführt.

Los geht es mit der ersten der sechs Veranstaltungen beim TuS Erndtebrück bei der 45.

Volkslauf-Veranstaltung mit Start und Ziel im Pulverwaldstadion. Auf den beiden Hauptstrecken,

der 10-km-Runde und der Halbmarathondistanz, sowie auf der 5-km-Strecke und der 7 Kilometer

langen Walkingstrecke sind die Athleten auf Wald- und Wiesenwegen unterwegs. Die Schüler

absolvieren eine Laufstrecke von 2 Kilometern. Und auch die Bambinis dürfen auf ihre Kosten

kommen.

Bereits zum dritten Mal ist der Gillerlauf im Rahmen des großen Bergturnfestes in die Laufserie

eingebunden. Am 4. Juli, Freitagabend, machen sich die Ausdauersportler auf die verschiedenen

Strecken rund um die Ginsberger Heide und entlang des Rothaarsteiges.

Am 30. August freut sich der TV Laasphe, die Lauf- und Walkingfreunde in der Kleinstadt an der

Lahn zum 4. Panorama-Rund begrüßen zu dürfen. Eingebunden in die Summer-City-Games

rund um das Wabach-Stadion, die schon Freitagabend mit dem Start eines 12-Stunden-

Spendenlaufes eröffnet werden, sind die Ausdauersportler der Laufserie ab Samstagmittag auf

den verschieden langen Distanzen gefordert.

Zu Füßen des Kindelsberges nimmt die Laufserie ihre Fortsetzung beim TV Eichen. Am 13.

September messen sich die Athleten auf den 5- und 10-km-Rundstrecken mit Start und Ziel in

der Fußball- und Leichtathletik-Arena Eichen. Die Schülerstrecke führt als Wendepunktstrecke

entlang der Littfe und die Bambinis meistern eine Runde auf dem Sportplatz. Für die Walker gilt

es 7,5 Kilometer zu absolvieren, so dass sie diesen Wettbewerb auch für das Deutsche

Sportabzeichen anrechnen lassen können.

Der 53. Rothaar-Waldlauf des TSV Aue-Wingeshausen steht wie schon seit vielen Jahren als

fünfter Wettbewerb am ersten Samstag im Oktober, am 4.10.2025 auf dem

Veranstaltungskalender der Laufserie. Die Organisatoren des Wingeshäuser Laufes werden auf

den Langdistanzen wieder die 28 km und 15 km langen Strecken markieren. Hier geht es vom

Start am Albrechtsplatz bzw. von Schmallenberg-Jagdhaus zurück zur Turnhalle in

Wingeshausen. Die 5 km lange Walking- und Laufstrecke führt als Rundkurs von und bis zur

Turnhalle. Die Schüler laufen ihre Wettbewerbe auf der 2 km-Rundstrecke und die Bambinis

drehen eine Runde auf dem Sportplatz.

In Helberhausen treffen sich die Ausdauerathleten am 25. Oktober zum sechsten und letzten

Wettkampf des AOK-Laufcups. Wie auch in den letzten drei Jahren werden die Strecken im

Uhrzeigersinn gelaufen bzw. gewalkt.

In die Cupwertung kommen alle Ausdauersportler, die bei mindestens vier der sechs

Veranstaltungen die Ziellinie überquert haben. So dürfen sich die Besten bei den

Siegerehrungen in allen Altersklassen über Gutscheine freuen. Zudem wartet auf alle

„Qualifikanten“ das heiß begehrte Finisherpräsent.

Auch in diesem Jahr ruft das Organisationsteam der Laufserie zu zwei zusätzlichen Wertungen

auf, den Sonderwertungen für Walking und für Schüler. Dabei werden die Vereine und Lauftreffs

belohnt, die in der Summe über die sechs Veranstaltungen gezählt mit den meisten Walkerinnen

und Walkern bzw. den meisten Schülerinnen und Schülern teilgenommen haben. Als Belohnung

wartet bei den Siegerehrungen für die Schüler und Jugendlichen im Oktober in Helberhausen

und für die Erwachsenen am 5. Dezember in der Braustube der Krombacher Brauerei für die drei

eifrigsten Vereine eine Geldprämie. Als weiteren Anreiz, die „Quali“ für die Siegerehrung in der

Braustube zu erreichen, wird es auch in diesem Jahr eine Verlosung von Gutscheinen unter den

anwesenden Finishern geben, die bei allen Wettbewerben ins Ziel gekommen sind. „Alle diese

Belohnungen können wir nur an unsere vielen Aktiven verteilen, weil wir starke Partner an der

Seite haben, die unsere Laufserie in großem Maße unterstützen und fördern“, so Juliane Scheel

vom Orgateam der Laufserie.

Die Verantwortlichen freuen sich, am Maifeiertag die Laufsaison der Rothaar-Laufserie AOK-Cup

im Pulverwaldstadion in Erndtebrück zu eröffnen und viele der Läufer und Walker bei den dann

folgenden fünf Angeboten wieder zu begrüßen.

Fotos: Rothaar-Laufserie