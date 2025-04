Ostereierspaß für die Kleinsten: Heuhaufen-Suche auf der Gerichtswiese

(wS/hi) Hilchenbach 07.04.2025 | Ostern in Hilchenbach: Freude für Groß und Klein Traditionen machen Erwachsenen wie Kindern gleichermaßen Lust auf die Osterzeit. So ist es nicht verwunderlich, dass besonders liebgewonnene Bräuche in Hilchenbach Jahr für Jahr wiederholt werden. Zum Beispiel die Ostereiersuche.

Am 17. April, Gründonnerstag, wird auf der Gerichtswiese neben der Wilhelmsburg ein großer Heuhaufen mit Süßigkeiten gespickt, die Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren heraussuchen dürfen. Daneben steht ein kleiner Heuhaufen für die Kinder unter vier Jahren bereit.

Als Ergänzung können die Kinder diesmal besondere Taler im Heuhaufen finden.

Damit dürfen sie sich im Büro der Touristik-Information ein kleines Boot abholen, mit dem sie auf dem Wasserlauf am Marktplatz spielen können.

Um 15:00 Uhr gibt der Osterhase das Kommando zur Stürmung der Heuhaufen. Eltern werden gebeten, den Kindern nicht zu helfen und dafür Sorge zu tragen, dass sich diese in den für ihr Alter bestimmten Heuhaufen auf die Suche begeben.

Die Teilnahme an der Ostereiersuche liegt in der Eigenverantwortung jedes und jeder Einzelnen.

Die größeren Kinder dürfen sich direkt beim Osterhasen eine Süßigkeit abholen. Familie Horn aus Helberhausen bringt ihre Schafe, Lämmer und Hühner mit auf die Gerichtswiese. Über ein paar Streicheleinheiten freuen sich bestimmt auch die Kaninchen des Kleintierzuchtvereins Hilchenbach-Helberhausen.

Für das leibliche Wohl der Besucherinnen und Besucher sorgt der Förderverein Schatztruhe der Kita „Wicki“ aus Dahlbruch.

Wie gewohnt findet der Wochenmarkt mit frischen Produkten aus der Region ebenfalls am Gründonnerstag in der Zeit von 13:00 bis 17:00 Uhr statt. Ostern in Hilchenbach bedeutet auch bunt bepflanzte Beete rund um den Marktplatz. Außerdem wird der Stadtbrunnen geschmückt. Gemeinsam haben der Aktionsring Hilchenbach und der Tourismus- und Kneippverein Hilchenbach neue farbenfrohe Deko-Pflanzgefäße erworben, die Stadtgärtner Martin Roth in diesem Jahr erstmalig in Szene setzt.

In der Karwoche dürfen sich Kundinnen und Kunden zudem über Geschenke in den Geschäften der Aktionsring-Mitglieder freuen.

Der Aktionsring Hilchenbach und die Stadt Hilchenbach sind für die Organisation und die Finanzierung der Osteraktionen verantwortlich. Ihr Anliegen ist es, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste gemeinsam auf das Osterfest freuen.