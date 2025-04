Comedy, Charme und Chansons: „Schöne Sonndaach“ – Maddin Schneider live in Bad Laasphe

(wS/tks) Bad Laasphe 07.04.2025 | „Schöne Sonndaach“ wünscht Maddin am Samstag, 12. April allen Besuchern, die um 20:00 Uhr in das Haus des Gastes in Bad Laasphe kommen.

Das neue Programm des hessischen Comedian Maddin Schneider ist wie ein sonntägliches Überraschungs-Menü: Es enthält köstliche Comedy – Leckerbissen in verschiedenen Variationen für jeden Geschmack! Maddin serviert Gesprochenes, Gelesenes und Gesungenes.

Wie gewohnt zieht Maddin dabei alle mimischen Register, wodurch Standups, Texte aus seinen Büchern oder hessische Swing Songs eine besondere Würze bekommen. Natürlich ist es sein Hauptanliegen, sein Publikum in Lachekstase zu bringen. Aber auch manch tiefsinnige Botschaft oder Erkenntnis wird in locker-leichtem Hessisch kredenzt.

Gemeinsam mit seinem Gitarristen Jörg Pfeil, der aus Bad Laasphe stammt, präsentiert Maddin Schneider sein aktuelles Programm „Schöne Sonndaach“.

Der Kulturring Bad Laasphe e.V. (Veranstalter) lädt dazu herzlich ein.

Karten gibt es im Vorverkauf für 20,00 € und an der Abendkasse für 23,00 €.

Weitere Infos und Kartenvorverkauf: TKS Bad Laasphe GmbH (VVK-Stelle ProTicket), Tel. 02752-898 oder direkt www.proticket.de

Foto: Patrick Reymann

