Saubere Sache: Alchen räumt auf und schlemmt gemeinsam

Freudenberg 07.04.2025 | Am Samstag wurde in Alchen geputzt

Am vergangenen Samstag stand in Alchen der diesjährige „Frühjahrsputz“ auf dem Plan, an dem sich etwa 30 Personen im Alter von drei und über 70 beteiligt haben. Die Freiwilligen

machten sich in kleinen Gruppen daran, die Wälder, Wege und Straßen von achtlos entsorgtem Müll zu befreien. Mit Handschuhen und Müllsäcken ausgerüstet, sammelten sie zahlreiche Abfälle wie Verpackungen, Plastikflaschen und Kaffeebecher.

Besonders auffällig waren allerdings die vielen weggeworfenen Zigarettenkippen an Bushaltestellen und an Straßenkreuzungen.

Erfreut zeigten sich die Organisatoren nicht nur über die vielen fleißigen Hände, sondern auch darüber, dass die eingesammelte Menge an Müll insgesamt niedriger als im Vorjahr war.

Nach getaner Arbeit trafen sich die Teilnehmer zu einem gemütlichen Imbiss am Backes, zu dem Öalcher Donge, Kuchen, heiße Bockwürstchen und kühlen Getränke serviert wurden, um den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen. Der Heimat- und Verschönerungsverein Alchen bedankt sich ganz herzlich bei allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz und ermutigt auch in Zukunft zur Unterstützung an solchen und ähnlichen Aktionen. Heimat- und Verschönerungsverein Alchen e.V.

Foto: Heimat- und Verschönerungsverein Alchen e.V.

.

