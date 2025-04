FDP-Siegen wählt Stadtratskandidaten für die Kommunalwahl 2025

(wS/fdp) Siegen 07.04.2025 | Auf der Wahlversammlung des FDP-Stadtverbandes Siegen wurden die Kandidaten für die bevorstehende Kommunalwahl bestimmt. Auf die vorderen Listenplätze für den Rat der Stadt Siegen wurden gewählt: 2. Markus Nüchtern, 3. Torsten Schoew, 4. Michael Biazeck und 5. Dr. Magdalena Grzonka.

Auf Platz 1 der Reserveliste wurde der Ehrenvorsitzende und frühere Fraktionsvorsitzende Klaus Volker Walter gewählt. Diese Platzierung würdigt seine langjährige Erfahrung und seine Verdienste um die Partei sowie seine Anerkennung für sein Lebenswerk. In seinen vielen Jahren im Rat hat Klaus Volker Walter nicht nur für seinen Stadtteil Gosenbach, sondern auch für das gesamte Stadtgebiet mit Weitblick die richtigen Weichen gestellt.

Das gesamte Team möchte sich für die liberalen Grundgedanken einsetzen, wie möglichst viel Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, sowie Investitionen in die Siegener Schulen, Rückbau der Umweltspur und Investitionen in die Infrastruktur. Auch wenn der bundesweite Trend derzeit auf massive Schulden setzt, will die FDP den Haushalt im Blick behalten, um unnötige Belastungen für die Siegener Bürger zu vermeiden.

Die FDP in Siegen sieht sich mit diesem Team bestens aufgestellt, um die Herausforderungen der kommenden Jahre erfolgreich zu meistern und die Zukunft der Stadt aktiv mitzugestalten.