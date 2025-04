Unfall an HTS-Abfahrt – Berliner Straße – sorgt für Stau in Siegen – Eine Frau verletzt

(wS/red) Siegen 08.04.2025 | Ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW hat am Dienstagvormittag ab etwa 11:40 Uhr im Bereich der HTS-Abfahrt zur City-Galerie Siegen für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Der Unfall ereignete sich direkt vor dem Amtsgericht Siegen und führte zu einem langen Rückstau im Stadtverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei beabsichtigte eine 33-jährige PKW-Fahrerin, vom Kirchweg kommend, auf die Berliner Straße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem LKW, der die Berliner Straße in Fahrtrichtung Kochs Ecke befuhr. Die Fahrerin wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, den die Polizei auf rund 70.000 Euro schätzt. Aufgrund des Unfalls kam es insbesondere im Bereich vor dem Amtsgericht sowie an der Zufahrt zur City-Galerie zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und langen Staus. Neben der Polizei und dem rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei war vor Ort, um den Verkehr zu regeln und den Unfall aufzunehmen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

💚 Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen?

👉 Dann klicken Sie bitte HIER!

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!