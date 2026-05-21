Backesfest am 31. Mai: Afholderbach feiert seine Backestradition

(wS/red) Netphen 21.05.2026 | Der Heimat- und Verschönerungsverein Netphental-Afholderbach lädt am Sonntag, 31. Mai 2026, zum traditionellen Backesfest ein – und hält damit eine der schönsten Dorftraditionen lebendig.

Ab 11:00 Uhr öffnet der Festplatz „In der Alterbach“ in Afholderbach seine Pforten. Erwartet werden Besucher mit frisch gebackenem Backesbrot, deftiger Erbsensuppe aus dem Kessel sowie Spezialitäten vom Grill. Als besonderes Highlight gibt es knusprige Waffeln nach einem Rezept von 1973 – eine Hommage an die langjährige Vereinsgeschichte. Frisch gezapftes Bosch Pils und weitere Getränke für Groß und Klein runden das Angebot ab.

Auf einen Blick

📅 Wann: Sonntag, 31. Mai 2026, ab 11:00 Uhr

Sonntag, 31. Mai 2026, ab 11:00 Uhr 📍 Wo: Festplatz „In der Alterbach“, Afholderbach

Festplatz „In der Alterbach“, Afholderbach 🍞 Vorverkauf Backesbrot: Samstag, 30. Mai, ab 11:30 Uhr, direkt im Backes im Ortskern

Bereits am Samstag lockt der Duft frischen Brotes

Wer sich schon vor dem großen Festtag ein Stück Backestradition sichern möchte, hat dazu Gelegenheit: Bereits am Samstag, 30. Mai 2026, startet ab 11:30 Uhr der Vorverkauf des frisch gebackenen Backesbrotes direkt aus dem historischen Backes im Ortskern von Afholderbach.

Für die ganze Familie

Das Backesfest versteht sich als Einladung an alle – ob mit Familie, Freunden oder Nachbarn. Der Verein möchte nach eigenen Angaben nicht nur ein Fest feiern, sondern die Backestradition des Dorfes bewusst lebendig halten und die Gemeinschaft stärken.

Der Heimat- und Verschönerungsverein Netphental-Afholderbach freut sich auf zahlreiche Besucher und einen gemeinsamen Festtag.