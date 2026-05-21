Zwei Leichtverletzte und zwei nicht mehr fahrbereite Autos nach Verkehrsunfall

(wS/ots) Bad Laasphe – Feudingen 21.05.2026 | Am Mittwochabend (20.05.2026) ist es auf der

Sieg-Lahn-Straße im Bereich „Zum Hainberg“ in Feudingen zu einem Verkehrsunfall

gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden und zwei Fahrzeuge nicht mehr

fahrbereit waren.

Ersten Erkenntnissen nach war gegen 18:15 Uhr ein 24-jähriger VW-Fahrer auf der

Sieg-Lahn-Straße in Fahrtrichtung Volkholz unterwegs. Zeitgleich wollte ein

55-jähriger Skoda-Fahrer die Sieg-Lahn-Straße aus der Straße „Zum Hainberg“

kommend überqueren. Dabei übersah er den bevorrechtigten 24-Jährigen. Es kam zum

Zusammenstoß. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Rettungswagen brachten die Männer in Krankenhäuser. Die Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit. Der Schaden wird derzeit auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Das Bad

Berleburger Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung des Unfalles

übernommen.