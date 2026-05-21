Kulinarische Wanderung am 31. Mai„Lecker wandern rund um Vormwald!“

(wS/hi) Hilchenbach 21.05.2026 | Wer am Pfingstsonntag, 31. Mai 2026, Bewegung und Genuss miteinander verbinden möchte, ist in Vormwald genau richtig: Die Touristik-Information der Stadt Hilchenbach veranstaltet in Zusammenarbeit mit zahlreichen ortsansässigen Vereinen und Akteuren die Kulinarische Wanderung rund um Vormwald. Von 11:00 bis 17:00 Uhr dreht sich dabei alles um einen geselligen Tag in der Natur — mit köstlichen Leckerbissen an elf Stationen entlang der Strecke.

Start und Route

Offizieller Start- und Zielpunkt der Wanderung ist die Ortsmitte Vormwald. Von dort aus können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 11:00 Uhr individuell und in ihrem eigenen Tempo starten. Die Hauptroute erstreckt sich über 10,9 Kilometer und 254 Höhenmeter. Für Familien mit kleinen Kindern sowie für Menschen mit eingeschränkter Mobilität steht außerdem eine verkürzte, barrierearme Runde mit rund vier Kilometern und fünf Stationen zur Verfügung.

Was erwartet die Gäste an den Stationen?

An elf Stationen entlang der Strecke warten vielfältige kulinarische Köstlichkeiten auf die hungrigen und durstigen Wanderer. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem Reibekuchen mit Butter, frisch gegrillte Bratwurst im Brötchen, Drillinge mit Dip und Zwiebeln, herzhafte und süße Waffeln, Kuchen, Torten und Crêpes, Zigarrenbörek, Sandwiches, Gyros- und Pilzpfanne mit Fladenbrot sowie leckere Ofenkartoffeln. Zur Erfrischung gibt es Joghurt, Kakao, Eiskaffee, Apfel- und Quittensaft, Wein, Maibowle und diverse Kaltgetränke. Alle Speisen und Getränke werden direkt an den Stationen bar bezahlt.

Spaß für die ganze Familie

Neben dem kulinarischen Erlebnis gibt es weitere Programmpunkte: Die Feuerwehr Vormwald bietet in der Ortsmitte eine Fahrzeugbesichtigung an. Außerdem können Groß und Klein eine Stempelkarte sammeln — wer sie am Ende der Wanderung ausgefüllt am Stand der Touristik-Information abgibt, erhält eine kleine Überraschung, solange der Vorrat reicht.

Mit dabei

Mit von der Partie sind der Heimatverein Vormwald, das Malteser-Hilfswerk, die Feuerwehr Vormwald, Monika Müller, der TuS Vormwald, Vierhasen – kleine südwestfälische Brennerei, Hofgeflügel Kunze, die Eventscheune Zollposten, die SGV-Abteilung Hilchenbach, der Kleintierzuchtverein Helberhausen, die Weinhandlung Baur, die Eintrachtchöre Helberhausen sowie Keppels Früchtchen.

Anreise und Parken

Die Anreise ist mit dem Auto, Bus, Fahrrad, zu Fuß oder mit der Bahn möglich (Bahnhalt Vormwald-Dorf und Bahnhof Vormwald). Da die Parkmöglichkeiten vor Ort begrenzt sind, empfehlen die Veranstalter die Anreise per ÖPNV oder in Fahrgemeinschaften. Parken ist unter anderem am Parkplatz Siebelnhofer Straße, am Parkplatz Eventscheune Zollposten sowie am Wanderparkplatz Zollposten möglich.

Wichtige Hinweise: Afrikanische Schweinepest

Zum Schutz von Wild- und Hausschweinen gelten strenge Regeln: Wanderer müssen unbedingt auf den ausgewiesenen Wegen bleiben — das Betreten des Waldes ist verboten. Hunde sind an einer Leine von maximal fünf Metern zu führen. Abfälle dürfen nicht in der Natur hinterlassen werden; die WC-Anlagen entlang der Strecke stehen zur Verfügung. Bei Unwetterwarnung fällt die Veranstaltung ersatzlos aus. Tagesaktuelle Informationen gibt es auf www.hilchenbach.de.

Flyer und weitere Informationen

Ein Faltblatt mit Übersichtskarte liegt in der Touristik-Information, im Rathaus sowie bei den beteiligten Vereinen aus und kann zudem auf www.hilchenbach.de heruntergeladen werden. Die Stempelkarte ist ebenfalls in der Touristik-Information sowie am Veranstaltungstag an den einzelnen Stationen erhältlich. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auf einen Blick