L512 zwischen Sondern und Sonderner Kopf: Drei Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall

(wS/ots) Olpe 21.05.2026 | Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am heutigen Donnerstagmorgen, 21. Mai 2026, auf der Landesstraße 512 zwischen dem Abzweig Sondern und dem Kreisverkehr „Sonderner Kopf“ ereignet. Drei Personen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer.

Der Unfallhergang

Gegen 7.08 Uhr war ein 29-jähriger Autofahrer auf der L512 in Richtung Olpe unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geriet. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 65-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der LKW nach links abgewiesen und kollidierte in der Folge mit einem weiteren Pkw.

Drei Verletzte — Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 59-jährige Fahrer des dritten beteiligten Fahrzeugs wurde schwerverletzt und musste per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Auch der 29-jährige Unfallverursacher erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 65-jährige LKW-Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon und wurde ebenfalls vom Rettungsdienst versorgt.

Straße vollständig gesperrt

Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge ist die Fahrbahn im Unfallbereich in beiden Richtungen vollständig gesperrt. Der Verkehr wird vor der Unfallstelle abgeleitet. Wann die Sperrung aufgehoben werden kann, stand zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht fest.

Zur Unterstützung bei der Unfallaufnahme zog die Kreispolizeibehörde Olpe ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus dem Märkischen Kreis hinzu. Die Ursache, warum der 29-Jährige in den Gegenverkehr geraten ist, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Update (14.24 Uhr) : Die seit den frühen Morgenstunden (Donnerstag, 21. Mai) aufgrund eines Verkehrsunfalls zwischen dem Kreisverkehr „Sondernerkopf“ und dem Abzweig „Sondern“ bestehende Sperrung der L512 (wir berichteten) ist seit 13:45 Uhr wieder aufgehoben worden. Beide Fahrtrichtungen sind mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben. Die Unfallaufnahme und die Fahrzeugbergung sind abgeschlossen.

Die Polizei dankt allen Verkehrsteilnehmenden für ihr Verständnis.

Nach wie vor ist unklar, wie es zu dem Verkehrsunfall kommen konnte. Für die Klärung des genauen Unfallhergangs sucht das Verkehrskommissariat daher weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 bei der Kreispolizeibehörde Olpe zu melden.

Symbolfoto