Müllwagen stürzt Hang hinunter: Bäume verhindern Schlimmeres – Stundenlange Bergung in Bilstein

(wS/red) Bilstein 21.05.2026 | Was am Mittwochvormittag (20. Mai 2026) auf einer engen Straße in Lennestadt-Bilstein begann, entwickelte sich zu einem der aufwendigsten Bergungseinsätze der Region: Ein tonnenschwerer, beladener Müllwagen war von der Fahrbahn abgekommen und einen steilen Hang hinabgestürzt – mehrere Meter tief, kopfüber im Hang. Was folgte, war ein stundenlanger Großeinsatz unter schwierigsten Bedingungen.

Bäume verhindern möglicherweise Schlimmeres

Der Hang, auf dem der schwere Lkw zum Stehen kam, grenzt unmittelbar an ein Wohnhauses. Unterhalb liegt eine Wiese – ein Bereich, auf dem nach Informationen vor Ort regelmäßig Kinder spielen. Dass der Müllwagen dieses Grundstück nicht erreichte, verdankt sich offenbar allein den Bäumen am Hang: Sie fingen das abstürzende Fahrzeug auf und verhinderten so, dass die Situation noch dramatischere Ausmaße annahm.

Für die Bewohner des Hauses war der Einsatz ein Schock: Plötzlich spielte sich ein Großaufgebot aus Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und schwerer Bergungstechnik direkt am eigenen Grundstück ab. Ihre Betroffenheit war den Anwohnern deutlich anzusehen.

Fahrer und Beifahrer kommen mit dem Schrecken davon

Der sogenannte „Lader“ – also der Mitarbeiter, der am Heck des Müllwagens mitfährt – konnte sich nach Angaben der Feuerwehr während des Kippvorgangs noch selbstständig in Sicherheit bringen. Der Fahrer saß zunächst im gestürzten Fahrzeug fest, konnte es nach dem Umstürzen jedoch eigenständig verlassen. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Erstversorgung vor Ort; anschließend wurde der Fahrer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Er soll leicht verletzt sein.

Aufwendige Vorbereitung: Bagger ran, Bäume gefällt

Bevor die eigentliche Bergung überhaupt beginnen konnte, musste das Gelände erst zugänglich gemacht werden. Die enge und schmale Straße, aufgeweichter Boden durch Regen und tiefer Matsch am Hang machten den Einsatz zur echten Herausforderung. Um ausreichend Platz für den Kran und die zahlreichen Einsatzkräfte zu schaffen, musste zunächst ein Bagger anrücken. Zusätzlich wurden Bäume gefällt – eine bittere Notwendigkeit, denn eben jene Bäume hatten zuvor das Schlimmste verhindert.

Feuerwehr sichert Fahrzeug und schützt die Umwelt

Parallel zur Vorbereitung der Bergung konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf zwei wesentliche Aufgaben: das Sichern des Fahrzeugs gegen weiteres Abrutschen den Hang hinunter – dafür kamen mehrere Mehrzweckzüge zum Einsatz – sowie die Sicherstellung des Brandschutzes. Da aus dem gekippten Müllwagen Betriebsstoffe ausliefen, wurden diese umgehend aufgefangen.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass Kraftstoffe oder andere Flüssigkeiten in die Umwelt gelangt waren, untersuchten die Einsatzkräfte sowohl umliegende Gewässer als auch die Kanalisation. Dabei wurden Verunreinigungen im Kanal festgestellt. Die Feuerwehr reagierte sofort: Ölsperren wurden gesetzt, weitere Maßnahmen zur Eindämmung eingeleitet.

Riesige Teamarbeit – und Nachbarschaftshilfe inklusive

An der Bergung selbst waren zahlreiche Spezialisten und Unternehmen beteiligt: der Abschleppdienst Bormann, die Firma Kniep Fahrzeugtechnik, die Firma Kurt Schmelzer sowie Mitarbeiter der betroffenen Entsorgungsfirma. Auch die unmittelbaren Anwohner zeigten vorbildlichen Zusammenhalt – und sorgten dafür, dass die Einsatzkräfte während des langen Einsatzes mit Getränken und Essen versorgt wurden. Ein eindrucksvolles Zeichen gelebter Nachbarschaftlichkeit, gerade in einem Moment, der die Betroffenen selbst sichtlich erschüttert hatte.

Der Einsatz zog sich über viele Stunden hin. Der Abtransport des geborgenen Müllwagens steht laut aktuellem Stand noch aus.

Diese Einheiten waren im Einsatz

Auf Seiten der Feuerwehr rückten die Löschgruppen Bilstein, Grevenbrück und Meggen – Letztere mit dem Rüstwagen – sowie die Löschgruppe Elspe mit dem Einsatzleitwagen aus. Zusätzlich waren der Rettungsdienst des Kreises Olpe mit Notarzt sowie die Polizei vor Ort.

Über die Bergung haben wir ein ausführliches Video gedreht. Filmbeitrag, sowie weitere Bilder folgen noch hier auf wirSiegen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de