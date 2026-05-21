Dreister Einbruch in Geisweider Feuerwache – Täter verprasst Beute in Spielothek

(wS/ots) Siegen 21.05.2026 | Ein dreister Diebstahl aus einer Feuerwache in Siegen-Geisweid hat am Mittwoch (20. Mai 2026) die Polizei auf den Plan gerufen – und endete für den Täter wenige Stunden später in einer nahegelegenen Spielothek.

Unbekannter verschafft sich Zutritt zur Feuerwache

Bereits gegen 13 Uhr hatte sich eine unbekannte Person Zugang zum Inneren der Feuerwache in Geisweid verschafft. Dort entwendete sie Bargeld in dreistelliger Höhe. Die Polizei in Siegen erhielt von dem Vorfall erst gegen 16 Uhr Kenntnis – als der Täter längst wieder weg war.

Zeuge beobachtet Mann mit Fahrrad

Einem aufmerksamen Zeugen war im Bereich der Feuerwache ein Mann mit einem Fahrrad aufgefallen. Diese Beobachtung erwies sich als entscheidender Hinweis. Auf Basis weiterer Zeugenaussagen konnte die Polizei den 39-jährigen Besitzer des Fahrrads kurz darauf in einer nahegelegenen Spielothek aufspüren.

Schlüssel aus Feuerwache überführt den Täter

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten eine Schlüsselmappe, die eindeutig aus der Feuerwache stammte – ein belastendes Indiz. Das gestohlene Bargeld jedoch war zu diesem Zeitpunkt bereits vollständig ausgegeben: Der 39-Jährige hatte es in der Spielothek verbraucht.

Geständnis auf der Wache

Der Mann wurde zur Polizeiwache nach Siegen gebracht. Dort gestand er den Diebstahl. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die weiteren Ermittlungen hat das zuständige Kriminalkommissariat übernommen.