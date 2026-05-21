TuS Ferndorf vor richtungsweisendem Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen

(wS/red) Kreuztal, 21.05.2026 | Klassenerhalt zum Greifen nah

Eulen Ludwigshafen gegen TuS Ferndorf, Samstag, 23.05.2026, Anwurf 18:00 Uhr

Dieses letzte von drei Spielen der Saison könnte für den TuS Ferndorf zum echten Schlüsselspiel werden. Am Samstag geht es auswärts zu den Eulen Ludwigshafen und ein Blick auf die Tabelle zeigt unmissverständlich, wie eng es im Tabellenkeller zugeht. Beide Teams stehen punktgleich da, beide kämpfen um jeden Zentimeter Hallenboden, beide wissen, jetzt zählt jeder Ballbesitz, jedes Stoppfoul und jeder Tempogegenstoß und natürlich auch eine gute Torhüterleistung.

Sollte Ferndorf in Ludwigshafen gewinnen, wäre der Klassenerhalt bereits perfekt. Der TuS hat nämlich von allen Kellerteams das mit Abstand beste Torverhältnis, ein Vorteil, der in dieser Phase der Saison fast wie ein zusätzlicher Punkt wirkt.

Die Krefelder, deren nächster Gegner Coburg heißt, haben noch zwei weitere schwere Aufgaben vor sich: ein Heimspiel gegen den Tabellenneunten TuS Nettelstedt‑Lübbecke und ein Auswärtsspiel beim Tabellensechsten HSG Nordhorn‑Lingen, zwei echte Brocken also. Ferndorf hingegen reist am 30.05. zum Tabellenelften TV Hüttenberg und empfängt am 06.06. zum Saisonfinale in der Stählerwiese den Tabellensechzehnten TuSEM Essen.

ICH bin davon überzeugt, dass die Ferndorfer es schaffen. Und sollte es wirklich auf den letzten Spieltag hinauslaufen, dann ist das eben so. Dann kommt Essen nach Kreuztal und dann kann der TuS Ferndorf ruhig schon mal über große Leinwände vor der Halle nachdenken, denn die Stählerwiese wird an diesem Tag kaum ausreichen.

Aber das wollen wir unseren Jungs nicht zumuten. Sie dürfen es gerne vorher klar machen, denn sie haben es sich ganz einfach verdient.

Jetzt geht’s aber erst einmal zu den Eulen. Auch Ludwigshafen steht unter Zugzwang und Ferndorf war für sie schon oft ein unbequemer Gegner. Von der Tabellenkonstellation her ist ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten, einen klaren Favoriten gibt es nicht.

Wenn der TuS seine Angriffsleistungen der letzten Wochen bestätigt und die Abwehr wieder zur rot‑weißen Mauer wird, dann stehen die Chancen gut. Sehr gut sogar, Ferndorf hat nicht umsonst die viertbeste Abwehr der gesamten Liga. Die besten Defensivreihen findet man beim Tabellenführer und beim Tabellenzweiten, Ferndorf bewegt sich also in einem elitären Kreis. Und genau auf dieser Stärke kann man aufbauen.

Übrigens, das Hinspiel in der Stählerwiese hat Ferndorf in einem ganz engen Match mit 31:30 verloren und es war die mäßige Abwehrleistung, die dieses Spiel entschieden hat, es war aber auch grundsätzlich kein gutes Spiel aus Ferndorfer Sicht. Die Eulen haben zu Hause in ihren letzten fünf Spielen vier verloren, von einer guten Phase kann man da nicht gerade sprechen, es spricht also einiges für ein spannendes Spiel.

Meine Einschätzung:

Ferndorf schafft den Klassenerhalt. Vielleicht wird’s noch dramatisch, vielleicht wird’s auch emotional, vielleicht auch beides, aber die Chancen stehen klar auf Rot‑Weiß und das wissen hoffentlich auch die Harzgötter.

DAS IST FERNDORF – DAS BIST DU

Bericht: Peter Trojak

Collage: Andreas Domian

Wie sieht es der TuS-Coach?

CEVEN: Fangen wir mal mit dem Kader an: Es werden keine Verletzten Spieler zurückkommen, ich erwarte auch keine zurück. Das heißt, wir sind wieder eine kleine Gruppe, aber das haben wir zuletzt auswärts auch sehr gut gemacht und daran wollen wir natürlich anknüpfen.

Das Hinspiel gegen die Eulen war eine der schlechtesten Saisonleistungen von uns, grade was die Abwehr betrifft. Auch in der Retroperspektive muss man sagen, dass wir vieles nicht umgesetzt haben, was wir uns vorgenommen haben. Das müssen wir bedeutend besser machen, wir müssen die Hauptakteure im Rückraum, gerade mit Eisel, Schmitt und Zobel besser in den Griff bekommen.

Und das muss auch die Grundlage sein, wenn wir bei den Eulen was Zählbares mitnehmen wollen. Beide Mannschaften können mit einem Sieg den Klassenerhalt aus eigener Kraft schaffen und das ist ein sehr lohnendes Ziel, für das wir da am Wochenende antreten. Die Eulen haben jetzt 22 Punkte und haben 12 davon zu Hause geholt, ich glaube, dass sie zu Hause stärker sind als auswärts.