Erfolgreiche Ausbildung bei HEES: Felix Kreuz krönt sich zum Deutschen Meister

(wS/he) Siegen 16.12.2024 | In guter Tradition hat Felix Kreuz die Qualität der Ausbildung bei der Hees GmbH mit dem Bundessieg bei den Deutschen Meisterschaften der E I Handwerke unter Beweis gestellt. Der ehemalige Auszubildende zum Informationselektroniker mit dem Schwerpunkt Bürosystemtechnik triumphierte in Oldenburg als Bundessieger.

Vom 14. bis 16. November stellte Kreuz, mittlerweile bei HEES als Fachkraft für CL & Support in der IT tätig, seine Kompetenzen im Vergleich mit den Besten der Bundesrepublik auf die Probe und setzte sich am Ende verdient durch. Wettbewerbs-Schirmherr Adalbert Neumann, CEO der Busch Jäger Elektro GmbH, überreichte ihm für seine herausragenden Leistungen neben der Goldmedaille ein Ticket für den Besuch der Formula E in Berlin, inklusive Übernachtung.

Zu den ersten Gratulanten gehörte auch Prokurist Jan Tiepelmann, der den Deutschen Meister zum Wettbewerb nach Niedersachsen begleitete: „Wir werten diesen großartigen Erfolg weder als Selbstläufer noch als historischen Standard. In einer Zeit, in der wir über die Generation Z diskutieren und parallel um die Talente auf dem Arbeitsmarkt kämpfen, schätzen wir die Leistung von Felix umso höher ein. Es sind Erfolge wie diese, die uns als Unternehmen aufzeigen, dass wir weiterhin gut damit fahren, stark auf unsere Nachwuchstalente zu setzen“, lobte das Mitglied der Geschäftsführung.

Bereits auf der Landesebene in NRW hatte sich Felix Kreuz mit starken Leistungen den 1. Platz gesichert. Ebenso sein Kollege Jan Peter Deukels, der bei den Informationselektronikern mit der Fachrichtung Geräte- und Systemtechnik vom obersten Podestplatz grüßte – ein starker Doppelerfolg für HEES.

HEES macht Deutsche Meister: Der ehemalige Auszubildende Felix Kreuz (links), hier mit Prokurist Jan Tiepelmann, hat sich beim Leistungswettbewerb der E I Handwerke den Bundessieg gesichert.

Foto: HEES

Als Komplettanbieter gestaltet HEES seit über 130 Jahren Arbeitswelten – als innovativer Dienstleister, Ausstatter und Berater für das bessere Arbeiten. Mit starken und sicheren IT-Solutions, moderner Medientechnik sowie konzeptioneller Einrichtung und ergonomischer Ausstattung bietet der Ausstatter ein Berufsumfeld, das seine ganze Klasse im Zusammenspiel entfaltet.

Innovative und benutzerfreundliche Dokumenten- und DATEV-Lösungen sowie essenzielle Bedarfsartikel samt zugehörigem C-Teile Management runden dieses Leistungsportfolio ab. Die hauseigene HEES-Akademie bietet darüber hinaus mit zahlreichen Kursangeboten eine verlässliche Anlaufstelle zur beruflichen Weiterbildung und dezentralen Erwachsenenbildung.

HEES steht mit 400 Mitarbeitern an den Standorten in Dortmund, Hagen, Gießen, Lohmar und Siegen als verlässlicher Partner für das bessere Arbeiten.

Der Gesamtumsatz im Geschäftsjahr 2022/23 belief sich auf knapp 70 Millionen Euro.

