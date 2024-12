Fotoausstellung von Simon Werner wird in Holzhausen fortgeführt – Erstmals werden Bilder zwischen Kaffee und Kuchen und Fotoworkshops angeboten

(wS/bu) Burbach 18.12.2024 | Die bisher gut besuchte Fotoausstellung „Bilderreise durchs Burbacher Land“ von dem Fotografen Simon Werner wird in der Alten Schule in Holzhausen fortgesetzt. Der Förderkreis „Alte Schule“, das Team des Dorf-Cafés und der Heimatverein selbst unterstützen das Vorhaben und stellen die eigenen Räumlichkeiten für die regionalen Werke des Künstlers zur Verfügung. Eröffnet wird die komprimierte Bildergalerie am Do, 2. Januar 2025 um 17 Uhr durch eine Ansprache von Ulrich Krumm. Im Anschluss führt der Künstler durch die Ausstellung. Bis Ende Februar können die Landschaftsaufnahmen und Ehrenamtsreportagen donnerstags von 17 – 19 Uhr in der Alten Schule (Kapellenweg 4, 57299 Burbach – Holzausen) angeschaut werden.

Als besondere Events gelten die beiden regelmäßigen Dorfcafé-Veranstaltungen, die während der Ausstellungsdauer am So, 19. Januar 2025 und So, 16. Februar 2025, jeweils von 15 – 17 Uhr inmitten der Galerie stattfinden werden. „Es ist eher ungewöhnlich, dass Kaffee und Kuchen in Ausstellungsräumen gereicht werden. Ich bin sehr gespannt auf die besonders lockere Atmosphäre. Die Besucher werden die Bilder vielleicht eher unbewusst wahrnehmen, umso mehr freue ich mich auf die Gespräche und die neuen Erkenntnisse daraus“, sagt Simon Werner über die gemeinsame Idee der Veranstalter. „Die Belebung der Alten Schule durch solche Events ist sehr wertvoll“, freut sich Dietmar Winkel, Sprecher des Förderkreises und plädiert für weitere Ereignisse dieser Art. Der Vorsitzende des Heimatvereins, Uwe Mudersbach, wünscht gutes Gelingen und spricht von einem „dehnbaren Ausstellungszeitraum“, womit die Möglichkeiten für weitere Highlights offenstehen.

Zusätzliche Höhepunkte im neuen Jahr werden die beiden „Fotowalks“ sein, die der Fotograf für interessierte Personen in Form von Workshops am Sa, 25. Januar 2025 und Sa, 8. Februar 2025 von jeweils 7 – 9 Uhr anbietet. Nach der Begrüßung in der Alten Schule wird Simon Werner die verschiedenen Bildkompositionen seiner vor Ort ausgestellten Bilder erläutern. Danach geht es zum Sonnenaufgang ins Wetterbachtal. Hier darf sich jeder mit seiner Kamera, egal ob mit dem Smartphone oder einem Profigerät, unter Beweis stellen und bekommt weitere Tipps und Anregungen für die eigene Fotografie. Während der gemeinsamen Exkursion soll das Bewusstsein für Bildmotive geschärft und das Verständnis der grundsätzlichen Kameraeinstellungen gefestigt werden. Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung bei Simon Werner erforderlich unter info@werner-photo.de oder 02736 2982647. Die Teilnahmegebühr für einen 2-stündigen Workshop beträgt 20 € und ist vor Ort zu entrichten. Es empfiehlt sich wetterfeste und warme Kleidung. Aufgrund des Wetterberichts kann die Veranstaltung verschoben werden. Enge Absprachen dazu erfolgen unter den Teilnehmenden und werden auf der Webseite www.werner-photo.de bekannt gegeben.

Fotos: Simon Werner

