Frauen Union Siegen-Wittgenstein lädt zur Spendenaktion auf dem Siegener Weihnachtsmarkt ein

(wS/cdu) Siegen 03.12.2024 | Die Frauen Union Siegen-Wittgenstein lädt am 5. Dezember 2024 zu einer besonderen Aktion im Rahmen der Orange Days der CDU NRW ein. Zwischen 10 und 18 Uhr können alle Bürgerinnen und Bürger der Region das Sozialhäuschen auf dem Siegener Weihnachtsmarkt besuchen, das sich gegenüber von H&M befindet. In festlicher Weihnachtsatmosphäre erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Angebot: Gebrannte Mandeln, leckere Snacks und alkoholfreie Getränke stehen gegen eine freiwillige Spende bereit.

Der gesamte Erlös dieser Aktion wird Donum Vitae zugutekommen, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für schwangere Frauen in Not und deren Familien einsetzt. „Mit dieser Aktion möchten wir nicht nur ein Stück Weihnachtsfreude in die Herzen der Menschen bringen, sondern auch ein starkes Zeichen der Solidarität und Unterstützung für Frauen und Mädchen setzen“, erklärt die Vorsitzende der Frauen Union Siegen-Wittgenstein.

Die Orange Days sind eine weltweite Initiative, die sich gegen Gewalt an Frauen und Mädchen richtet. Auch in diesem Jahr beteiligt sich die Frauen Union an der Aktion, um auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen und gleichzeitig Gutes für die Gemeinschaft zu tun.

„Kommen Sie vorbei, genießen Sie eine kleine Auszeit auf dem Weihnachtsmarkt und unterstützen Sie mit Ihrer Spende eine wertvolle Sache“, so die Einladung der Frauen Union Siegen-Wittgenstein. Für weitere Informationen stehen die Organisatorinnen gerne zur Verfügung.

Ein Besuch lohnt sich – für einen guten Zweck und eine besinnliche Zeit im Herzen der Siegener Innenstadt.