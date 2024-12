Glasfaser-Ausbau in Burbach: In Lippe und im Stadtzentrum gehen die Arbeiten gut voran

(wS/gre) Burbach 09.12.2024 | Der flächendeckende Glasfaser-Ausbau durch das Infrastrukturunternehmen GREENFIBER und die Breitband Burbach GmbH geht kontinuierlich voran. Die beauftragte Erdkraft Tief- und Hochbau GmbH hat bereits acht Kilometer der Trasse sowie 170 Hausanschlüsse tiefbaulich fertiggestellt.

Östlich der Heller sind die Arbeiten abgeschlossen

In Burbach-Zentrum waren die Baukolonnen in den vergangenen Monaten vorwiegend südlich des Kreisels Jägerstraße/Haigerweg, beziehungsweise östlich des Ginnerbachs aktiv. Derzeit laufen Arbeiten in der Straße „Ginnerbach“, ehe es in der Hochstraße südlich des Steiler Wegs weitergeht.

Buchhellerstraße wird dieses Jahr noch fertiggestellt

Ebenfalls erfreulich verlaufen die Tiefbauarbeiten in Burbach-Lippe. Südöstlich der Buchhellerstraße hat die Erdkraft Tief- und Hochbau GmbH die Arbeiten bereits abgeschlossen. Die Buchhellerstraße selbst soll bis Ende des Jahres fertiggestellt sein.

„Dann geht die Tiefbaufirma erst einmal in die Winterpause“, sagt GREENFIBER-Regionalmanager Mike Kleiner. „Mitte/Ende Januar geht’s dann weiter – vorausgesetzt das Wetter spielt mit. Anfang des neuen Jahres soll nördlich der Buchhellerstraße mit den Arbeiten begonnen werden.“

Kurz bevor die Bagger im neuen Jahr wieder rollen, werden GREENFIBER-Mitarbeiter zusammen mit Erdkraft auf die Kunden zugehen und gemeinsam mit ihnen Termine für Hausbegehungen machen. „Wir freuen uns, dass in Burbach die Arbeiten gut vorangehen und können es kaum erwarten, 2025 viele weitere Adressen mit Glasfaser zu versorgen“, sagt GREENFIBER-Geschäftsführer Uwe Krabbe.

Ebenso erfreut ist auch Burbachs Bürgermeister Christoph Ewers: „Der Anfang ist vielversprechend. Wir hoffen, dass der Ausbau im nächsten Jahr weiterhin gut vorankommt.

Das kommunale Glasfasernetz ist eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte der nächsten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte.“

Jetzt noch schnell für einen kostenfreien Hausanschluss entscheiden

Wer sich bisher noch nicht für einen Hausanschluss entschieden hat, kann dies auch weiterhin tun – kostenfrei in geförderten sowie in eigenwirtschaftlichen Gebieten. Und damit nicht genug: All denjenigen, die bis Ende des Jahres einen Vertrag bei GREENFIBER abschließen, schenkt das Unternehmen einen Glasfaser-Router. Weitere Infos gibt’s im GREENFIBER-Büro in Burbach, Marktplatz 3-7, sowie telefonisch unter 02736/20 09 10.

