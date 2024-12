Verkehrsbehinderungen erwartet: Großkundgebung in Kreuztal am Mittwoch – Kreuztaler Rathaus und Nebenstellen schließen um 15 Uhr

(wS/kr) Kreuztal 10.12.2024 | Anlässlich der geplanten Schließung des Thyssenkrupp Werkes in Eichen ist für morgen, 11.12.2024, ab 16.00 Uhr ein Demonstrationszug vom Werk in Eichen bis zum Roten Platz in der Kreuztaler Innenstadt geplant. Nach Ankunft am Roten Platz wird dort ab ca. 17 Uhr eine Großkundgebung stattfinden.

Für die Dauer des Demonstrationszugs werden die Hagener Straße und im weiteren Verlauf die Hauptkreuzung sowie die Siegener Straße voll gesperrt. Auch die Hüttentalstraße (HTS) wird betroffen sein. Ab ca. 15:30 Uhr werden die HTS-Abfahrten in Kreuztal (aus Siegen und aus Krombach kommend) voll gesperrt.

Aufgrund der Straßensperrungen ist mit erheblichen Verkehrsstörungen zu rechnen. Das Kreuztaler Rathaus, alle Nebenstellen und auch die Bibliothek schließen deswegen an diesem Nachmittag bereits um 15 Uhr.

Foto: Andreas Trojak / wirSiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!