HTS: Unfall zwischen Sieghütte und Weidenau sorgt für Verkehrsbehinderungen

(wS/red) Siegen 04.12.2024 | ERSTMELDUNG | Am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr ereignete sich auf der Hüttentalstraße (HTS) ein Unfall, der zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Zwischen den Anschlussstellen Sieghütte und Weidenau kollidierten ein VW und ein Audi. In der Folge musste die HTS in Fahrtrichtung Kreuztal vollständig gesperrt werden. Nach ersten Informationen mussten zwei Personen vom Rettungsdienst behandelt werden.

Die Unfallstelle ist geräumt (die Vollsperrung aufgehoben).

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de