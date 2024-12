KSB stellt Aus- und Fortbildungsprogramm für 2025 vor

(wS/ksb) Siegen 09.12.2024 | Das Heft ist 68 Seiten stark, passt in jede Sporttasche und ist randvoll mit Aus- und Fortbildungsangeboten für Sportler, Trainer, Übungsleiter und Vorstandsmitglieder – nicht nur – in Sportvereinen. Der Kreissportbund Siegen-Wittgenstein hat jetzt in den Räumen der Volksbank für Südwestfalen sein neues Qualifizierungsprogramm vorgestellt, das wieder all jenen zahlreiche Möglichkeiten bietet, die sich im Sport aus- oder weiterbilden möchten.

Neu ist im kommenden Jahr die modulare Übungsleiter-C-Ausbildung, die zusätzlich zum klassischen Format angeboten wird. Dabei absolvieren die Teilnehmer ein Basismodul und haben danach die Wahl aus unterschiedlichen Praxismodulen und so genannten Themenwelten. Das ermöglicht nicht nur zeitliche Flexibilität, sondern auch die Möglichkeit, die Ausbildung thematisch und inhaltlich frei nach den eigenen Vorlieben zu gestalten. Jugendliche, die als Sporthelfer fungieren möchten, haben in Siegen und Bad Laasphe gleich zweimal die Möglichkeit, eine SH-1-Ausbildung zu absolvieren. Die Sporthelfer-2-Ausbildung findet in den Sommerferien in der Jugendherberge in Duisburg statt.

Im Fortbildungsbereich der 1. Lizenzstufe dürfen die “Klassiker” wie “Erste Hilfe bei Sportverletzungen”, Erlebnispädagogik oder “Richtig ernähren” nicht fehlen. Wer längst vergessene Sportmaterialien wieder entdecken oder sich dem Thema “Sport bei Demenz und Parkinson” widmen möchte, findet ebenfalls entsprechende Angebote. Neu im Programm sind “Crossboxing”, “Pilates mit Kindern” oder “Volle Power mit dem Rollbrett”. Im März und April finden zudem wieder Ausbildungen zum Sportabzeichenprüfer statt. Für Mai ist erstmals die Ausbildung zum Sportabzeichenprüfer für Menschen mit Behinderung geplant. Apropos: Auch im Bereich Integration und Inklusion gibt es mit “Rassismus im Sport”, “Spiel und Sport mit heterogenen Gruppen” oder der kostenlosen Fortbildung “Fit für die Vielfalt” wieder interessante Angebote. Am 20. September dreht sich im Siegener Lÿz alles um die Prävention sexualisierter und interpersoneller Gewalt.

Auf der zweiten Lizenzstufe findet die Ausbildung zum Übungsleiter im Rehasport Profil Orthopädie wieder im Verbund mit dem Kreissportbund Olpe statt. Mit Neuroathletik, Körperwahrnehmung, Alltagsbewegungen, Krafttraining im Rehasport oder Faszientraining finden ausgebildete Übungsleiterinnen und Übungsleiter hier interessante Angebote zur Lizenzverlängerung. Wer im Bereich Bewegungsförderung in Verein und Kita arbeitet, kann “Yoga für Kinder” erlernen oder Sportmaterialien in einem Workshop einfach mal selbst basteln.

Im Bereich der Vereinsmanager startet im Herbst kommenden Jahres das Modul “Geschäftsführer*in”. Außerdem werden im März in einem Tagesworkshop “Moderne Vereinsstrukturen” erarbeitet und vorgestellt. Im kostenlosen Format “Kurz und Gut” stehen Themen wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Vereinsrecht sowie Steuern und Gemeinnützigkeit im Programmheft. Premiere feiern die Workshops “Grundlagen der Sportfotografie” und “Pressearbeit im Sportverein”.

“Wie man sieht ist das Programm wieder sehr umfangreich”, so KSB-Vorsitzender Falk Heinrichs, “was unterstreicht, wie wichtig die qualitativ hochwertige Arbeit der Übungsleiterinnen und Übungsleiter auch im ehrenamtlichen Bereich für uns ist.” Sein Dank gilt vor allem der Volksbank in Südwestfalen, die das Angebot auch in diesem Jahr wieder unterstützt.

Erhältlich ist das gedruckte Programmheft in der Geschäftsstelle des Kreissportbundes an der St.-Johann-Straße sowie als digitale Version unter www.ksb-siwi.de

