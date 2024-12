Luiza Licina-Bode: Bundesarbeitsminister Hubertus Heil kommt nach Kreuztal!

(wS/spd) Kreuztal 10.12.2024 | Luiza Licina-Bode, SPD-Bundestagsabgeordnete für Siegen-Wittgenstein erklärt: „Bei der morgigen Kundgebung für den TKS- Standort Kreuztal Eichen wird Hubertus Heil, Bundesminister für

Arbeit und Soziales, vor Ort sein und zu den betroffenen Kolleginnen und Kollegen sprechen. Das ist für uns alle, Belegschaft, Gewerkschaften und Politik, eine ganz besondere Unterstützung und großes Zeichen von Solidarität.“

Der Minister wird um 17.15 Uhr in Kreuztal, auf dem Roten Platz, vor Ort sein, wenn der Demonstrationszug ab dem Werk Eichen in Kreuztal eintrifft.

Luiza Licina-Bode:“ Dass Hubertus Heil morgen in Kreuztal sein wird, ist ein starkes Signal. Dafür sind wir hier vor Ort sehr dankbar. Die Ankündigung von ThyssenKrupp Steel den Standort in Kreuztal-Eichen schließen zu wollen, war für die Belegschaft ein schwarzer Tag. Als Bundestagsabgeordnete für die Region stehe ich an ihrer Seite und kämpfe mit ihnen und der IG Metall um jeden Arbeitsplatz in der Industrieregion Siegen-Wittgenstein!“

