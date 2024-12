Intern liebevoll „Meckerstunde“ genannt“: Jahresabschluss beim THW Siegen

(wS/thw) Siegen 20.12.2024 | Am Samstag, 14. Dezember 2024, fand in der festlich hergerichteten Fahrzeughalle des THW Ortsverbands in Siegen die diesjährige Helfervollversammlung statt. Intern liebevoll „Meckerstunde“ genannt, werden an diesem Tag traditionell die Aktivitäten des (fast) abgelaufenen Jahres betrachtet, schon feststehende Termine für das Folgejahr besprochen und natürlich verdiente Ehrungen vorgenommen. In diesem Jahr folgten rund 130 Einsatzkräfte dem knapp 3-stündigen Programm.

Im Beisein des neuen Kreisbrandmeisters des Kreises Siegen-Wittgenstein, Thomas Tremmel, eröffnete Ortsbeauftragter Reiner Senner am frühen Nachmittag die Veranstaltung und stellte den geplanten Ablauf vor. Darin übernahm der Leiter der THW-Regionalstelle Drolshagen-Iseringhausen, Johannes Feiter, gleich den ersten Part. In seinem Grußwort berichtete er über zahlreiche erfolgreiche Aktivitäten des THW in 2024 und betonte dabei auch die Bedeutung des Ortsverbands Siegen. Dieser spiele nicht zuletzt aufgrund seiner Größe einen wichtige Rolle im Ausbildungs-, Übungs- und Einsatzgeschehen im gesamten Regionalstellenbereich und auch darüber hinaus.

Anschließend begrüßte Kreisbrandmeister Thomas Tremmel die Ehrenamtlichen des Ortsverbands Siegen. In seiner ersten offiziellen Ansprache an die THWler – Tremmel ist erst seit wenigen Monaten in dieser Funktion beim Kreis Siegen-Wittgenstein tätig – zeigte er anschaulich auf, dass er im Rahmen seines Werdegangs schon einige Berührungspunkte mit dem Siegener THW hatte. Darüber hinaus unterstrich er die Bedeutung einer guten und übergreifenden Zusammenarbeit aller relevanten „Blaulichtorganisationen“, um die Herausforderungen im Zivil- und Katastrophenschutz im Kreis Siegen-Wittgenstein auch in Zukunft erfolgreich zum Wohle der Bevölkerung zu meistern.

Und das dazu erforderliche ehrenamtliche Engagement wurde dann unmittelbar am Beispiel eines Siegener Helfers verdeutlicht. Klaus Brandenburger wurde anläßlich seiner 60-jährigen aktiven Mitgliedschaft im THW geehrt. „60 Jahre im Dienst der Humanität – also seit 1964. Wer von uns hier Anwesenden war denn da eigentlich schon auf der Welt?“ veranschaulichte Senner in seiner Laudatio diese besondere Leistung.

Den größten Teil der Veranstaltung nahm danach der Bericht des Ortsbeauftragten in Anspruch. Neben vielen Statistiken wurden alle Veranstaltungen und Einsätze des Jahres 2024 vorgestellt. Bei aktuell 146 einsatzbefähigten Helferinnen und Helfern im Siegener Ortsverband ist dieser Informationsteil wichtig, da im Laufe des Jahres natürlich nicht jeder in jeden Termin selbst eingebunden ist. In den Kreis dieser Einsatzkräfte wurden dabei die anwesenden 5 erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen der THW-Grundausbildung 2024 symbolisch aufgenommen. Sie bekamen ihre THW-Helfernadel überreicht. Anschliessend gab es dann noch weitere Jahresurkunden und Ehrungen für zahlreiche Einsatzkräfte. Jahresurkunden für ihre aktive Mitgliedschaft im Technischen Hilfswerk erhielten für

10 Jahre: Ben Hafer, Lea Hilgers, Kevin Becker, Ralf Zaharanski, Guido Kaufmann, Eckehard Zöllner

20 Jahre: Marco Färber, Markus Obecny, Markus Haastert, Benjamin Leicht, Guido Junker, Pascal Neuburger

25 Jahre: Oliver Nau

30 Jahre: Michael Hilgers, Christine Hafer

Als THW-interne Auszeichnung wurde das THW-Helferzeichen in Gold an Marc Leander Dietrich, Tim Friedriszik, Kirsten Jost, Andreas Haupt, Walter Schneider, Christos Papadakis, Christian Sting, Miles Teutemann und Daniel Trapp verliehen. Das THW-Helferzeichen in Gold mit Kranz erhielten Susanne Becker, Jonathan Brandenburger, Patrick Dell und Sara Zimmermann.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Veranstaltung gab es dann ein traditionell von der eigenen Logistik-Verpflegung zubereitetes Weihnachtsessen, bevor die „Meckerstunde“ mit einem gemütlichen Beisammensein endete.

Bericht & Fotos: THW Siegen, Joachim Buschhaus