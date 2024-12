Nach Brand in Oberheuslingen: Feuer durch Brandstiftung ausgelöst

(wS/ots) Freudenberg 02.12.2024 | Nach dem Feuer in der Garage eines Wohnhauses in Oberheuslingen geht die Polizei nach jetzigem Stand von Brandstiftung aus. Am Donnerstagabend (28.11.2024) waren Polizei und Feuerwehr zu dem Feuer in die Heuslingstraße alarmiert worden.

Noch am Freitag startete die Kriminalpolizei mit ihren Ermittlungen. Dabei ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Am heutigen Montag schauten sich Brandsachverständige die Örtlichkeit an. Hier wurde der Verdacht der Brandstiftung erhärtet. Darüber hinaus liegen der Kriminalpolizei konkrete Hinweise auf Tatverdächtige vor.