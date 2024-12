Nach Geschwindigkeitsverstoß: Mann will Messgerät entwenden und beleidigt Angestellten

(wS/ots) Netphen 09.12.2024 | Zu einem versuchten Diebstahl der etwas anderen Art ist es am Samstagmittag (07.12.2024) in Netphen-Salchendorf gekommen.

Zwischen 10:30 Uhr und 16:30 Uhr hat der Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein auf der Rudersdorfer Straße in Netphen-Salchendorf Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Gegen 12:20 Uhr ist ein 60-jähriger BMW-Fahrer mit 76 km/h innerorts gemessen worden. Scheinbar war der Mann damit nicht einverstanden. Er fuhr im Anschluss mehrfach an der Messstelle vorbei und versuchte letztendlich den Sensor des Messgerätes mitzunehmen. Der Mitarbeiter des Verkehrsdienstes sprach den Herrn daraufhin an. Dies gefiel dem BMW-Fahrer noch weniger, denn er beleidigte den Angestellten mit den Worten „Arschloch“ und „Wegelagerer“. Polizisten trafen den 60-Jährigen im Anschluss an seiner Wohnanschrift an. Zum Tatvorwurf wollte er sich nicht äußern. Von Einsicht fehlte jedoch weiterhin jede Spur. „Das wird ein Nachspiel haben“, war alles, was er zu sagen hatte. Neben der Verkehrsordnungswidrigkeitenan zeige, die ihn erwartet, ermittelt nun auch die Siegener Kriminalpolizei gegen den Herrn.



