PKW gegen Bus: Verkehrsunfall auf der „Umweltspur“ in Weidenau

(wS/red) Siegen 18.12.2024 | Am Montag, den 16. Dezember 2024, ereignete sich kurz nach 17 Uhr ein Verkehrsunfall auf der sogenannten „Umweltspur“ in Weidenau. Nach Angaben der Polizei kam es in Höhe des Finanzamtes auf der Weidenauer Straße zu einer Kollision zwischen einem Seat Ibiza und einem Linienbus.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Laut ersten Ermittlungen der Polizei geschah der Zusammenstoß „in Zusammenhang mit der Umweltspur“ während eines Spurwechsels. Der Seat Ibiza wurde dabei auf der Beifahrerseite im hinteren Bereich stark beschädigt, während der Bus auf der Fahrerseite im Frontbereich Beschädigungen erlitt. Der oder die Fahrer/in des PKWs erhielt ein Verwarnungsgeld, da keine Personen zu Schaden kamen.

Bereits zuvor kam es zu einem Unfall auf der HTS zwischen Siegen und Kreuztal, der zu einer Vollsperrung in Fahrtrichtung Kreuztal führte. Der Verkehr wurde von der HTS abgeleitet. Auch aufgrund der „Umweltspur“, die stellenweise nur eine Fahrspur statt zwei zur Verfügung stellt, kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen im Bereich von Siegen, Weidenau und Geisweid. Neben den Hauptstraßen waren auch viele Nebenstraßen überlastet, da Verkehrsteilnehmer alternative Routen suchten.

Die sogenannte „Umweltspur“ bleibt damit ein kontrovers diskutiertes Thema und könnte die Debatte über die Sicherheit und Nutzbarkeit solcher Verkehrskonzepte erneut anheizen.

