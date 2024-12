Polizist stellt zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrolle fest

(wS/ots) Siegen 18.12.2024 | Am Montagmorgen (16.12.2024) ist es auf der Siegstraße in Weidenau zu einer Verkehrskontrolle gekommen, bei der zahlreiche Verstöße festgestellt wurden.

Gegen 09:30 Uhr war ein Beamter mit einem Zivilwagen auf der HTS von Kreuztal kommend in Richtung Siegen unterwegs. Ihm fiel im Innenspiegel ein Golf auf, der den Sicherheitsabstand über mehrere Kilometer deutlich unterschritt. Der Polizist hielt den 26-Jährigen daher auf der Siegstraße in Weidenau an.

Während der Verkehrskontrolle stellte er fest, dass die Tochter auf der Rücksitzbank nicht gesichert war. Der Kindersitz befand sich im Kofferraum.

Die an dem Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu dem Golf. Sowohl das Auto, als auch die Kennzeichen waren nicht zugelassen. Die Kennzeichen wurden sichergestellt.

Den jungen Mann erwartet nun eine Strafanzeige. Das Siegener Verkehrskommissariat hat die weitere Bearbeitung übernommen.

Symbolfoto

