Projekt Erlenweiher gewinnt Heimat-Preis 2024

(wS/bu) Burbach 12.12.2024 | In unsteten Zeiten sorgt das Ehrenamt mit seinem (sozialen) Engagement, festen Strukturen, klaren Werten und innovativen Projekten auf beinahe „natürliche Weise“ für Orientierung und Beständigkeit. Und das, obwohl viele Vereine, Initiativen und Einrichtungen aktuell selbst Nachwuchssorgen plagen. Umso schöner ist es, zu erleben, dass es in der Gemeinde Burbach weiterhin viel Engagement gibt und zahlreiche Bürgerinnen und Bürger – darunter durchaus auch immer wieder junge Menschen – in Vereinen, Ortsgruppen, Initiativen oder Einzelprojekten aktiv mitarbeiten, die etwas bewegen. Dieses Engagement hinterlässt sichtbare Spuren in den Dörfern, wie unter anderem die sechs Bewerbungen zum Heimat-Preis 2024 der Gemeinde Burbach gezeigt haben. In seiner Sitzung am 19.11.2024 hat der Ausschuss für Umwelt, Klima und Dorfentwicklung (UKD) als entscheidendes Gremium über die Preisvergabe abgestimmt.

Es waren sehr unterschiedliche Bewerbungen, die die Ausschussmitglieder bewerten durften. Das Preisgeld von insgesamt 5.000 Euro konnte laut Preiskriterien bzw. Vergaberegeln auf bis zu drei Projekte aufgeteilt werden. Von dieser Möglichkeit machte die Lokalpolitik Gebrauch und einigte sich schnell auf einen Verteilschlüssel: 2.500 Euro für den ersten Platz, 1.500 Euro für Rang zwei und immerhin noch 1.000 Euro für das drittplatzierte Projekt. Dann ging es ans Eigemachte: In geheimer Wahl wurde für die Projekte abgestimmt, jedes Ausschussmitglied konnte drei Stimmen abgeben.

Das Projekt Erlenweiher des Heimatvereins Würgendorf setzte sich am Ende mit einem komfortablen Vorsprung durch und darf sich über den ersten Platz und das Preisgeld i.H.v. 2.500 Euro freuen. Nach Ansicht des Ausschusses wurden hier die Kriterien des Heimat-Preises am klarsten erfüllt. Auch der Heimatverein Lützeln überzeugte: Der im Zuge des Jubiläumsjahres neu gestaltete Dorfplatz wurde von der Jury mit dem 2. Platz und 1.500 Euro prämiert. Auf Rang drei

wählten die UKD-Mitglieder das Projekt „Schüler-AG der GMS in Höebs Haus“. Der Trägerverein Höebs Haus e.V. hat im Rahmen einer Schul-AG Hochbeete errichtet, bepflanzt und bewirtschaftet und somit einen weiteren Baustein gelegt, um das historische Bauernwohnhaus in Wahlbach als außerschulischen Lernort zu etablieren.

Die offizielle Verleihung des Burbacher Heimat-Preises wird im Rahmen des Jahresempfangs der Gemeinde Burbach erfolgen, der am 16.03.2025 im Burbacher Bürgerhaus stattfinden soll.