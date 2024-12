Psychologie hautnah: Schülerinnen und Schüler erkunden die Psychiatrie

(wS/ahs) Siegen 02.12.2024 | Im Rahmen des Psychologieunterrichts besuchten unsere FOS-Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Serpil Sahin die Psychiatrie, um Einblicke in deren Berufsfelder zu gewinnen.

Nach dem ersten Austausch mit Herrn Heck (Diplom Pflegewirt) und Herrn Ullrich (Chefarzt), konnten Fragen seitens der Schülerinnen und Schüler beantwortet werden. Dabei wurden auch zahlreiche anschauliche Beispiele erörtert.

Tiefe Einblicke gab es in verschiedene Arbeitsfelder, darunter die Vorstellung der Sozialen Arbeit und Ergotherapie. Dabei stand besonders die Arbeit mit Demenzerkrankten im Vordergrund.

Spannend war die Fragestellung, was eine psychische Störung ist und welche psychischen Erkrankungen in unserer Region besonders relevant sind. Somit hatten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich mit der Thematik zu beschäftigen und einen Überblick über die vorherrschenden aktuellen Krankheiten zu gewinnen.

Zum Schluss wurden Einblicke in die bewegungstherapeutische Arbeit gewährleistet, indem Schülerinnen und Schüler mit Hilfe eines Gymnastikballs praktische Übungen durchführen konnten.

Ein großer Dank geht an alle Referenten, die uns interessante und wertvolle Einblicke in den Berufsfeldern der Psychiatrie gewährt haben.

Fotos: Berufskolleg Allgemeingewerbe, Hauswirtschaft und Sozialpädagogik

