Spannung, Gemeinschaft und Kletterkunst: Erfolgreiche NanoMoves im DAV Kletterzentrum Siegerland

(wS/dav) Siegen 06.12.2024 | Der Kletterwettkampf, ausgerichtet vom Wettkampfteam der DAV Sektion Siegerland, war ein voller Erfolg und bot ein spannendes Erlebnis für Teilnehmer und Zuschauer. Der Wettbewerb richtete sich an Kletterbegeisterte aller Alters- und Leistungsklassen, was für eine breite Teilnahme sorgte.

Die Qualifikationsphase fand vom 7. Oktober bis 23. November statt und bot den Teilnehmern die Möglichkeit, an sechs Seilrouten und neun Boulderproblemen ihre Fähigkeiten zu zeigen. Am Ende dieser Runde qualifizierten sich die besten sechs Kletterer jeder Alters- und Schwierigkeitsklasse für das NanoMoves Finale.

Finale am 30. November

Das Finale war der Höhepunkt des Events. Extra für diesen Anlass wurden neue und kreative Routen und Boulder gestaltet. Neben spannenden Kletterduellen sorgte das umfangreiche Catering mit Kaffee, Kuchen und Bratwürstchen für das leibliche Wohl. Die Zuschauer feuerten die Athleten mit Begeisterung an, was die ohnehin hervorragende Stimmung in der Halle weiter belebte.

Insgesamt nahmen rund 100 motivierte Kletterer an dem Event teil. Die Veranstaltung wäre ohne das Engagement von Sponsoren, Eltern, Trainern, Routenschraubern und dem Thekenteam des Kletterzentrums nicht möglich gewesen. Ein großes Dankeschön geht an alle, die dieses besondere Event unterstützt und ermöglicht haben.

Ergebnisübersicht

U12 weiblich Fun

1. Hanna Schlicht

2. Délphine Bender

3. Meike Wilhelm

U12 männlich Fun

1. Louie Patri

2. Thorger Kotthaus

U16 weiblich Fun

1. Mathilda Schöler

2. Nele Hofmann

3. Karlotta Gans

U16 männlich Fun

1. Levi Reichenau

2. Phil Oerter

3. Noah Schlicht

Damen

1. Emma Fischbach

2. Lea Thielmann

3. Alina Reinschmidt

Herren

1. Gerrit Berger

2. Micha Weigel

3. Jan Neuser

Damen Ü40

1. Claudia Burghaus

2. Christine Kilp

3. Ina Schrickel

Herren Ü40

1. René Varnhorn

2. Christoph Heinbach

3. Oliver Kilp

U12 weiblich Power

1. Lena Kilp

2. Charlotte Varnhorn

3. Mariella Achenbach

U12 männlich Power

1. Louis Meusch

2. Liam Scheller

3. Karl Wunderlich

U16 weiblich Power

1. Melina Reusch

2. Enya Steiner

3. Frieda Jüngst

U16 männlich Power

1. Sammy Patri

2. Matteo Müller

3. Moritz Varnhorn

Fotos: DAV Siegerland

