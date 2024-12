Unbekannte brechen zahlreiche Weihnachtsmarkthütten auf

(wS/ots) Neunkirchen 02.12.2024 | In Neunkirchen sind am Wochenende zahlreiche Verkaufshütten des dortigen Weihnachtsmarkts an der Kölner Straße aufgebrochen worden.

Nach derzeitigem Stand verschafften sich Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (01.12.2024) Zutritt zu den Hütten.

Dabei entwendeten sie unter anderem eine Musikbox der Marke JBL (Modell: Charge 5), ein Ladekabel sowie einen gelb-schwarzen Akkuschrauber der Marke DeWalt.

Der Beuteschaden liegt im dreistelligen Bereich.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der 0271/7099-0 entgegen.

