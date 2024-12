Weihnachtsbaumverkauf des VfB Wilden zugunsten der Jugendabteilung am 13. und 14. Dezember 2024

(wS/vfb) Wilnsdorf 01.12.2024 | Der VfB Wilden lädt herzlich zum Weihnachtsbaumverkauf zugunsten seiner Jugendabteilung ein. Die Aktion findet am Freitag, 13. Dezember 2024, von 16:00 bis 20:00 Uhr, und am Samstag, 14. Dezember 2024, von 10:00 bis 13:00 Uhr am Sportplatz in Wilden statt.

Angeboten werden Nordmanntannen in verschiedenen Größen und den Qualitätsstufen Premium und Standard. Zusätzlich steht ein kostenloser Lieferservice für Wilden und Wilnsdorf zur Verfügung.

Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt. Besonders am Freitagabend, wenn die Bewirtung bis 22:00 Uhr andauert, erwarten die Besucher kulinarische Leckereien wie Crêpes und Lumumba.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Vorbestellung finden Sie unter www.vfb-wilden.de oder per E-Mail an vfb-wilden@gmx.de.

Der VfB Wilden freut sich auf zahlreiche Besucher und Ihre Unterstützung für die Jugendabteilung!



