Wohnung steht in Vollbrand – Zwei Personen durch Rauchgas verletzt

(wS/ots) Hilchenbach 02.12.2024 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag (01.12.2024) sind Polizei und Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in die Grunder Straße in Hilchenbach-Allenbach ausgerückt.

Schon bei Eintreffen der Einsatzkräfte gegen 4:15 Uhr stand ein Teil des Erdgeschosses in Vollbrand. Die Feuerwehr startete umgehend mit den Löscharbeiten. Ein 25-jähriger sowie ein 53-jähriger Mann erlitten Verletzungen durch das Einatmen von Rauchgas. Sie kamen ins Krankenhaus.

Durch das Feuer entstand ein Schaden von rund 100.000 Euro. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei.