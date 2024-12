Zahlreiche Trunkenheitsfahrten am Wochenende – zwei Fahrer leisten Widerstand gegen die Polizisten

(wS/ots) Kreis Siegen-Wittgenstein 09.12.2024 | Am vergangenen Wochenende führte die Polizei zahlreiche Verkehrskontrollen durch. Dabei gingen ihr mehrere alkoholisierte Fahrzeugführer ins Netz. Außerdem verursachten drei betrunkene Autofahrer Verkehrsunfälle.

Am Freitagabend (06. Dezember) konnten gegen 22:50 Uhr Zeugen beobachten, wie ein Ford-Transit-Fahrer im Parkhaus in der Hinterstraße beim Rangieren zwei geparkte Pkw beschädigte. Die Zeugen meldeten den Vorfall der Polizei. Zudem gelang es ihnen, den 33-jährigen Unfallverursacher dazu zu bewegen, an der Unfallörtlichkeit zu bleiben. Hier trafen ihn die Einsatzkräfte kurze Zeit später deutlich alkoholisiert an. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,3 Promille. Bei der anschließenden Blutprobe leistete der 33-Jährige Widerstand.

Bereits in den Mittagsstunden des 06. Dezembers ist es im Bereich des Siegener Heidenbergs zu einer weiteren Trunkenheitsfahrt gekommen. Zeugen meldeten einen Opel Corsa, dessen Fahrer augenscheinlich von einem dortigen Lebensmittelmarkt alkoholisiert losgefahren sei. Der 24-jährige Fahrer konnte von den alarmierten Einsatzkräften an der nahegelegenen Halteranschrift angetroffen werden. Der junge Mann war tatsächlich alkoholisiert. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter Cannabiseinfluss stand. Einen Atemalkoholtest lehnte der 24-Jährige ab.

Bei der anschließenden Blutprobe auf der Polizeiwache leistete er Widerstand und versuchte zudem, die Beamten zu treten. Beide Männer erwartet neben der Verfolgung der Verkehrsdelikte zudem eine Anzeige wegen Widerstand bzw. tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte.

Im Verlaufe des Wochenendes kam es im Kreisgebiet zu fünf weiteren Trunkenheitsfahrten sowie einer Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss. In einem Fall verursachte die 41-jährige Autofahrerin im Bereich Rudersdorf mehrere Verkehrsunfälle und entfernte sich anschließend von den Unfallstellen. Die Frau konnte jedoch kurze Zeit später ermittelt werden.

Die Polizei appelliert angesichts der laufenden Weihnachtsmärkte und noch aus-stehenden Weihnachtsfeiern: „Lassen Sie das Fahrzeug stehen, wenn Sie Alkohol getrunken haben. Sie gefährden dabei nicht nur Ihre eigene Gesundheit, sondern im Extremfall fremdes #LEBEN.“

Symbolbild

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!