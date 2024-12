Zwei Einbrüche in Kredenbach – Täter entwenden Schmuck

(wS/ots) Kreuztal 23.12.2024 | Am Freitagnachmittag (20.12.2024) haben unbekannte Täter in Kreuztal-Kredenbach gleich zweimal zugeschlagen.

Die Unbekannten brachen nach ersten Erkenntnissen in den Nachmittagsstunden in zwei Einfamilienhäuser im Bussardweg und in der Straße Lärchenhof ein. Sie durchwühlten mehrere Räume und entwendeten in einem Fall Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro. Hinweise über weitere Tatbeute gibt es derzeit nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der 0271/7099-0.