20-Jähriger ohne Führerschein, aber unter Drogeneinfluss

(wS/ots) Bad Laasphe 27.01.2025 | Eine Fahrzeugkontrolle eines 20-Jährigen am Samstagnachmittag in Bad Laasphe ergab, dass der junge Mann ohne Führerschein, dafür aber unter Drogeneinfluss unterwegs war. Die Polizei hielt den Astra des 20-Jährigen im Bereich der Marburger Straße an. Gleich zu Beginn gab der junge Fahrer zu, dass er nicht im Besitz eines Führerscheins sei. Da sich bei der Kontrolle Hinweise auf Drogeneinfluss ergaben, führten die Polizeibeamten einen Drogenvortest durch. Dieser verlief positiv. Für den 20-Jährigen war die Fahrt vor Ort beendet und er musste die Beamten auf die Wache begleiten. Dort erfolgte eine Blutprobe. Das Verkehrskommissariat übernahm die weiteren Ermittlungen. Den 20-Jährigen erwartet nun ein Strafermittlungsverfahren.

Er war aber am Wochenende nicht der Einzige, der das Auto nach der Polizeikontrolle stehen lassen musste.

Bei drei weiteren Verkehrskontrollen erwischten die Polizeibeamten zwei Frauen und einen Mann, die ebenfalls unter Drogeneinfluss oder unter Alkoholeinfluss mit dem Auto beziehungsweise mit einem E-Scooter unterwegs waren. Ein 43-jähriger Golf-Fahrer war dabei am Samstagmittag mit überhöhter Geschwindigkeit und unsicherer Fahrweise auf der L 728 zwischen Herzhausen und Eckmannshausen aufgefallen. Bei der Kontrolle ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 2 Promille.

Die Polizei weist nochmals ausdrücklich darauf hin: Lassen Sie Ihr Fahrzeug nach Alkohol- oder Drogenkonsum stehen, denn Sie gefährden nicht nur Ihre eigenes #LEBEN.

Foto: Symbolbild