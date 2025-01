21-Jähriger bei Verkehrsunfall in Geisweid verletzt – Auto kollidiert mit Laterne

(wS/red) Siegen 14.01.2025 | Am Dienstagabend, gegen kurz nach 19:30 Uhr, ereignete sich in der Geisweider Straße ein Verkehrsunfall, der den Einsatz von Polizei und Rettungsdienst erforderlich machte.

Ein 21-jähriger Fahrer eines Toyota befuhr die Birlenbacher Straße und bog nach links in die Geisweider Straße in Richtung Dillnhütten ab. Bereits nach wenigen Metern verlor der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Straßenlaterne, an der seine Fahrt schließlich endete.

Durch den Aufprall wurde der Fahrer verletzt und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug erlitt bei dem Unfall einen Totalschaden und war nicht mehr fahrbereit.

Während der Bergungsarbeiten konnte der Verkehr an der Unfallstelle einspurig vorbeigeleitet werden. Die Polizei ermittelt nun die genaue Unfallursache.

Fotos: Andreas Trojak / wirsiegen.de

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!